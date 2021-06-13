İzlanda'da yanardağ patlaması: Büyüleyici görüntü!

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İzlanda’nın Reykjanes Yarımadasında yer alan ve Mart ayından bu yana lav püskürten Fagradalsfjall Yanardağı’na gösterilen ilgi giderek artıyor. 4 Haziran'da yeniden faaliyet geçen yanardağın görüntüleri ortaya çıktı.

Fagradalsfjall Yanardağı'nın lavları püskürttüğü o anları kaydeden Jon Bear, lavlar sebebiyle yanardağı göremediğini kaydetti.

İzlanda Acil Durum Yönetimi Departmanı, bölgenin derhal tahliye edildiğini duyurdu. Bölgedeki popüler yürüyüş yollarına uzaklığı nedeniyle herhangi bir yaşam tehlikesi bulunmadığını söyledi.

Arama ve kurtarma ekibi üyesi Sigurjon Veigar, "İnsanların yürüdüğü yerde iki yeni çatlak açıldı, bu yüzden sadece neler olduğunu anlamak için alanı boşaltıyoruz" dedi.