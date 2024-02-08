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        Haberler Dünya İzlanda'da Grindavik kasabası yakınlarında 3 ayda 3. yanardağ patlaması meydana geldi

        İzlanda'da 3 ayda 3. yanardağ patlaması meydana geldi

        İzlanda'nın Reykjanes Yarımadası'ndaki Grindavik kasabası yakınlarında son 3 ay içerisinde 3'üncü defa yanardağ patlaması meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2024 - 14:00 Güncelleme: 08.02.2024 - 14:04
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        İzlanda'da 3 ayda 3. yanardağ patlaması
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        İzlanda Meteoroloji Ofisinden yapılan açıklamaya göre, yerel saatle 06.00 sularında patlayan yanardağın lav püskürttüğü görüntülendi.

        Lavların batıya doğru ilerlediği, Grindavik kasabasına ve bölgedeki enerji santraline yönelik tehdidin bulunmadığı kaydedildi.

        Ülkede yayın yapan RUV televizyonunun haberine göre, yanardağa yakın bölgelerdeki bazı turistik tesisler kapatıldı.

        İzlanda Sivil Savunma ve Acil Durum Yönetimi yetkililerinden Vidir Reynisson, basına yaptığı açıklamada, yanardağ patlaması ihtimaline karşı bölgenin daha önce tamamen tahliye edildiğini aktardı.

        Son gelişmeyle aynı bölgede son 3 ayda 3 kez yanardağ patlaması yaşandı.

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        İzlanda'da art arda yaşanan depremlerin ardından yanardağ patlaması ihtimaline karşı 11 Kasım'da "acil durum" ilan edilmiş, yetkililer de ülkenin güneybatısındaki Grindavik kasabasında önlem olarak tahliye kararı almıştı.

        Grindavik kasabası yakınlarında 18 Aralık 2023'te yanardağ patlaması meydana gelmiş ve 22 Aralık'ta ise tahliye edilenlerin evlerine dönmelerine izin verilmişti.

        Aynı bölgede 14 Ocak'ta meydana gelen yanardağ patlamasının ardından lavların Grindavik'e ulaşması nedeniyle kasaba sakinleri tekrar tahliye edilmişti.

        * Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

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        #İzlanda
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