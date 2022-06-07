İzinsiz fotoğrafını çekip paylaştı! Tutuklandı

Konya'da Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği’ne başvuran D.Y. isimli kadın, kendisinin bilgisi olmadan fotoğrafını çektiği ve sosyal medyada "Bu kadını gören polise bildirsin. İnsanları takip edip çocuk kaçırıyor." notuyla paylaştığı iddiasıyla T.Y’den şikayetçi oldu.

Şikayet üzerine Asayiş Büro Amirliği ekiplerince soruşturma başlatıldı.

Sosyal medya hesabında bu şekilde paylaşım yapan T.Y, cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alındı. Hakkında yapılan işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen şahıs, çıkarıldığı Sulh Ceza Mahkemesince tutuklandı.