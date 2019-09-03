İzel Çeliköz sosyal medya hesabı üzerinden Seren Serengil'in fotoğrafını paylaşıp altına şu notu düştü:

"Güzel Seren, öncelikle çok geçmiş olsun. Bu ve diğer yaşadığın olaylara biraz hakim oldum. Üzüntünü, acını anlıyorum ama senin melek kalpli, tek derdi kendisi olan biri olduğunu çok iyi biliyorum.

Çok güçlü olduğunu da biliyorum. Geçer geçer, neler neler geçmedi ki, bu da geçer misali bu da geçecek. Bazılarımız Allah'ın sınavına çok girip çıkıyoruz ya da kendi kıymetimizi bilmeden iyi niyetimizden. Hep iyi şeyleri görmek istediğimizden, kötülere gözümüzü açık tutmak yerine kapatıyoruz. Biz tercih ediyoruz bunu. Üzülme meleğim, canın annen ve güvendiğin dostlarınla sapasağlam ayakta dimdik bir Seren Serengil göreceğiz biz. "

İzel'in paylaşımına kayıtsız kalmayan Serengil de arkadaşına karşılık olarak; "Canım İzel'im 'Kızımız olacaktı' istek şarkım olsun dönünce söyler misin bana. En sevdiğim şarkındı öperim teşekkür ederim." yazdı.