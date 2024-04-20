İzel - Çelik - Ercan tekrardan dağıldı
30 yıl aradan sonra bir araya gelen İzel, Çelik ve Ercan tekrardan dağılma kararı aldı. İzel, Ercan'ın patronluk tavrından rahatsız olduğu için ayrıldıklarını söyledi
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İzel Çeliköz, Çelik Erişçi ve Ercan Saatçi grubu 1992'de ilk ayrılıkların yaşamış ve geçtiğimiz günlerde tekrar bir araya gelmişti.
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İzel - Çelik - Ercan; geçtiğimiz yıl, 30 yıl aradan sonra tekrar bir araya gelmiş, dinleyicilerden büyük igi görmüştü.
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"MUTSUZ OLDUM"
İkinci dönemlerine 30 konser veren grubun dağılma nedeni, İzel'in Ercan'ın patronluk tavrından dolayı mutsuz olması
Fotoğraflar: DepoPhoto