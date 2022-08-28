İzel-Çelik-Ercan ile Kuruçeşme korosu

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İzel-Çelik-Ercan, sahnelere geri döndü. İki gün üst üste sahne alan grup, 31 yıl aradan sonra sevenleriyle buluşmayı çok özlediğini belirtti.

Sanatçılar, 'Özledim' adlı şarkıyı misafirlerine hitap ederek 'Özledik Sizi Biz' olarak seslendirdi.

Yaklaşık 3 bin kişinin yer aldığı konserde adeta müzik şöleni yaşandı. Dinleyiciler, gruba duygusal şarkılarda telefonlarının ışıklarını yakarak eşlik etti.

Konserin sonunda dinleyicilerin tezahüratları eşliğinde sahneye dönen grup 'Ara Ara', 'Öyle Bir Geçer Zamanki' ve 'Anlayamazsın' şarkılarını seslendirdi.