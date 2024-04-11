Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin İze l - Çelik - Ercan ile bayram nostaljisi - Magazin haberleri

        İze l - Çelik - Ercan ile bayram nostaljisi

        İzel - Çelik - Ercan, Ramazan Bayramı'nın birinci günü Girne'de sahne aldı. Fenomen grup, sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İzel, bir soru üzerine evlenmek istediğini söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.04.2024 - 11:21 Güncelleme: 11.04.2024 - 11:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          İzel - Çelik - Ercan, Ramazan Bayramı'nın birinci günü Girne'de sahne aldı. Grup üyeleri; "Herkesin bayramını kutluyoruz. Hep mutlu olacağımız, her anımızın bayram tadında olmasını temenni ediyoruz" sözleriyle sevenlerinin bayramını kutladı.

        • 2

          "ERKEKLER KUSURLARIYLA DAHA BARIŞIKLAR"

          Basın mensuplarının; "Çelik bey geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan kuaförde bir fotoğraf paylaştınız ve çok konuşuldu. 'Artık devir değişti. Tabii ki Çelik'de değişti' yorumları geldi. Neler söylemek istersiniz?" sorusuna; "Ben seviyorum eğlenmeyi. Hoş vakit geçirmeyi de seviyorum. Kendimi saklayan biri değilim. Saklanacak bir şey de yok zaten. Konu bundan ibaret. Balyaj yaptırdım sadece" dedi. Ercan Saatçi; "İnsan kendini mutlu etmek için ufak dokunuşlar yaptırmalı, özellikle kadınlar. Erkeklerde alışkın değiliz. Biraz tuhaf karşılanıyor. Alışacağız inşallah" diye konuştu. İzel ise "Erkekler kusurları ile daha barışıklar. Kadınlar öyle değil. En ufak bir kusuru düzeltme çabasında. Bu yüzden kadınlar hep birbirine benziyor" şeklinde konuştu.

        • 3

          "BENİM HÂLÂ UMUDUM VAR"

          Röportaj sonrası sahneye çıkan İzel - Çelk - Ercan, 'Bitmesin Bu Rüya' şarkısı sonrası dinleyicileriyle sohbet etmeyi ihmal etmedi. Ercan Saatçi'nin; "Allah'ım bitmesin bu rüya şarkısını söylerken evlenmek isteyenler söylesin dedik bir konserimizde. Kimse söylemedi. Kimse evlenmek istemiyor galiba" yorumunda bulundu. Bunun üzerine İzel söze dâhil oldu ve "Ben hâlâ evlenmek istiyorum. Benim hâlâ umudum var" dedi.

        • 4

          İzel - Çelik - Ercan'ı dinlemeye gelenler arasında Selçuk Yöntem ve Oya Başar da vardı. Grup, misafirlerine unutulmaz bir bayram akşamı yaşattı.

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bayram namazına gitmişti... "Moral vermek istedim şu an yürüyemiyorum!"
        Bayram namazına gitmişti... "Moral vermek istedim şu an yürüyemiyorum!"
        Korhan Berzeg'den 300 gündür haber yok
        Korhan Berzeg'den 300 gündür haber yok
        Fenerbahçe tarihi maçta Olympiakos ile karşılaşıyor
        Fenerbahçe tarihi maçta Olympiakos ile karşılaşıyor
        "Geçmedi, geçmeyecek de"
        "Geçmedi, geçmeyecek de"
        Araç lastiği için bozuk para testi!
        Araç lastiği için bozuk para testi!
        Biri 16, diğeri 13 yaşında... Resmi plakalı kamyoneti çalıp gaza bastı!
        Biri 16, diğeri 13 yaşında... Resmi plakalı kamyoneti çalıp gaza bastı!
        Uzman çavuş tetiğe bastı! Mezarlıkta ot yakma cinayeti!
        Uzman çavuş tetiğe bastı! Mezarlıkta ot yakma cinayeti!
        Kahkahanın Kıbrıs tarifesi
        Kahkahanın Kıbrıs tarifesi
        Bayram namazında ruhunu teslim etti!
        Bayram namazında ruhunu teslim etti!
        'Buğday biti' ilacı faciasında ceza indirimi!
        'Buğday biti' ilacı faciasında ceza indirimi!
        Bayramda aşırı çay-kahveye dikkat!
        Bayramda aşırı çay-kahveye dikkat!
        Hollandalı araştırmacılar tek yumurta ikizlerinin nasıl oluştuğunu keşfetti: Organ nakli ve tüp bebek tedavisi için umut veriyor
        Hollandalı araştırmacılar tek yumurta ikizlerinin nasıl oluştuğunu keşfetti: Organ nakli ve tüp bebek tedavisi için umut veriyor
        Bu bölgelerde sağanak devam ediyor
        Bu bölgelerde sağanak devam ediyor
        Sadece dikkatli insanların görebileceği 10 gizli detay!
        Sadece dikkatli insanların görebileceği 10 gizli detay!
        ABD ile Japonya'dan Çin'e karşı iş birliği
        ABD ile Japonya'dan Çin'e karşı iş birliği
        İsmail Kartal: Yaşadıklarımız ortada!
        İsmail Kartal: Yaşadıklarımız ortada!
        Adem Amca'dan Yaren leyleğe bayram hediyesi!
        Adem Amca'dan Yaren leyleğe bayram hediyesi!
        Juve'nin yeni '10'u Kenan!
        Juve'nin yeni '10'u Kenan!
        PSG'yi 'Barça'ladı!
        PSG'yi 'Barça'ladı!
        Hamas liderinin 3 oğlu saldırıda hayatını kaybetti
        Hamas liderinin 3 oğlu saldırıda hayatını kaybetti
        Habertürk Anasayfa