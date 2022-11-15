Arıza nedeniyle İZBAN'daki seferlerde gecikme

DHA

İzban'da meydana gelen arıza sebebiyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Tepeköy istikametine giden tren, Kemer istasyonundan çıktıktan kısa bir süre sonra arıza yaptı.

Tren yaklaşık 40 dakika hareket etmeyince vatandaşlar kapıları kendi imkanlarıyla açıp raylara indi ve yeniden Kemer durağına yürüdü. Arıza sebebiyle seferlerde gecikme yaşanırken, diğer istasyonlarda da yoğunluk oluştu. Arızanın giderilmesi için çalışmaların sürdürüldüğü öğrenildi.