İYTE Vakfı Koruncuk Özel Kız Öğrenci Yurdu kısa sürede hizmete girecek

Evlerinden uzakta yükseköğrenim görecek öğrencilerin en büyük sorunlarının başında barınma gelirken İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE), son dönemlerde yürüttüğü projelerle öğrencilerinin barınma ihtiyacını karşılamak için atılımlar yapıyor.
Bu kapsamda, Barbaros köyündeki Koruncuk Vakfı ile yapılan iş birliği sonucu Koruncuk Vakfı'na ait yerleşkede bulunan lise öğrencilerine ait binalar, İYTE Vakfı adına kiralandı. İlgili izinlerin alınması ve tadilatların tamamlanmasının hemen ardından tesisler için kız öğrenci kabulüne başlayacak.
Öğrencilerin kampüse güvenli ve hızlı bir şekilde ulaşımı için, servis hizmeti de verilecek.
Göreve geldiği andan itibaren İYTE öğrencilerinin barınma imkânlarını iyileştirmek için yoğun çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Rektör Prof. Dr. Yusuf Baran, yapılan iş birliği ile ilgili olarak şu açıklamalarda bulundu:
“Enstitümüz öğrencilerinin barınma olanaklarının artırılması kapsamında, kampüs alanımızda Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kredi ve Yurtlar Kurumu'na ait bir yurdun inşa süreci ve iki yurdun proje çalışmaları devam ediyor. Hedefimiz, bu süreçleri bu yıl içerisinde bitirmek. Bunun yanı sıra farklı kurumlarla da iş birliği yapıyoruz ve yürüttüğümüz çalışmalardan birisinin bugün neticelendiğini mutlulukla ifade ediyorum. Bu kapsamda, kampüsümüze 9 km mesafede bulunan Barbaros köyündeki Koruncuk Vakfı'na ait yerleşkenin bir kısmını kız öğrencilerimize hizmet vermek üzere İYTE Vakfı olarak kiraladık.
İlgili izinleri hızlıca alıp bu binalarda planladığımız iyileştirmeleri dönem başına yetiştirmeyi ve öğrenci kabulünü gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Bu girişimimizin sevgili öğrencilerime ve tüm taraflara hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.”
Rektör Baran'ın ardından yapılan anlaşma ile ilgili Koruncuk Vakfı Mütevelli Heyet ve Yönetim Kurulu Başkanı Av. Dr. Figen Samuray ise şu açıklamaları yaptı:
“Vakfımız, bildiğiniz üzere yeni vizyonu ile sosyal, ekonomik ve coğrafi koşullarının sonucu temel ihtiyaçlarına ve eğitime ulaşmaları bakımından dezavantajlı olan ortaokul ve ortaöğretim (lise) seviyesindeki kız çocuklarına yuva oluyor. Yaptığımız her proje, attığımız her imza daha çok kız çocuğunun hayatına dokunmak, onlara daha yüksek kalitede hizmet sağlayabilmek içindir. Her zaman kız çocuklarımız için güvenli bir yuvanın ne kadar önemli olduğunu vurguluyoruz ki İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) ile bunu sağlayacak olmak bizim için büyük mutluluk. İYTE kız öğrencilerinin de aynı yerleşke içinde yer alan Koruncuklarımıza rol model olmalarını, ayakları üstünde durmayı, öğrenmeyi öğreteceklerini umuyoruz. Koruncuklarımız yapılan iş birliği çerçevesinde İYTE’nin sosyal faaliyetlerinden faydalanma imkanı bulacaklar. Bu iş birliği, vakfımıza ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'ne hayırlı olsun. Koruncuk Vakfı olarak üniversite kız öğrencilerinin yurt ihtiyaçlarına katkıda bulunmaktan mutluluk duyuyoruz.”
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