İyot eksikliği bebek ve çocuklarda zeka geriliğine neden oluyor

İyot eksikliği bebek ve çocuklarda zeka geriliğine neden oluyor

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Kırıkkale'de İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 21 Ekim gününün "Küresel İyot Eksikliği Bozuklukları Önleme Günü" olarak kutlandığı belirtildi. İyot ile ilgili bilgilerin yer aldığı açıklamada, iyot eksikliğinin tüm toplumları etkileyen dünya çapında önemli bir halk sağlığı sorunu olduğu ifade edildi.

Vücuttaki iyodun çoğu tiroid bezinde yer aldığı belirtilerek, "Tiroid bezi boyun bölgesinde bulunur ve vücut için gerekli olan hormonları salgılar. Tiroid hormonları büyüme ve gelişmede önemli rol oynar. İyot ise tiroid hormonları için esas bir bileşendir. Gebe kadınlar ve küçük çocukların iyot eksikliği yönünden daha riskli gruplardır. İyot eksikliğinin bebek ve çocuklardaki sağlık sonuçları çok iyi bilinmektedir. İyot eksikliği bebek ve çocuklarda beyin hasarı ve zekâ geriliğine neden olmaktadır" denildi.

Açıklamada, "İyot eksikliğinin hastalıklara neden olduğu en yaygın ve bilindik klinik tablolardan biri de guatr hastalığıdır. Bu durum tiroid hormonlarının üretimindeki bozulmayla oluşur. Ayrıca gebe kadınlarda iyot eksikliği nedeniyle düşük, ölü doğum ve düşük doğum ağırlığı daha sık görülmekte ve doğan çocuklarda da 'kretenizm' denilen hastalık görülebilmektedir" denildi.

Dünyada 18 milyon bebeğin, annenin iyot eksikliği yüzünden zihinsel engelli olarak doğduğu aktarılan açıklamada, 38 milyon bebeğin ise iyot eksikliği riski yüz yüze olduğu kaydedildi.