Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Genel Sağlık
        Anne ve Çocuk
        Kalp Sağlığı
        Beslenme
        Kanser
        Cinsel Sağlık
        Estetik Cerrahi
        Tüm Haberler
        Haberler Sağlık İyot eksikliği bebek ve çocuklarda zeka geriliğine neden oluyor

        İyot eksikliği bebek ve çocuklarda zeka geriliğine neden oluyor

        Kırıkkale Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İyot eksikliğinin bebek ve çocuklardaki sağlık sonuçları çok iyi bilinmektedir. İyot eksikliği bebek ve çocuklarda beyin hasarı ve zekâ geriliğine neden olmaktadır" denildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19.10.2023 - 14:25 Güncelleme: 19.10.2023 - 14:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        İyot eksikliği zeka geriliği yapıyor!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Kırıkkale'de İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 21 Ekim gününün "Küresel İyot Eksikliği Bozuklukları Önleme Günü" olarak kutlandığı belirtildi. İyot ile ilgili bilgilerin yer aldığı açıklamada, iyot eksikliğinin tüm toplumları etkileyen dünya çapında önemli bir halk sağlığı sorunu olduğu ifade edildi.

        Vücuttaki iyodun çoğu tiroid bezinde yer aldığı belirtilerek, "Tiroid bezi boyun bölgesinde bulunur ve vücut için gerekli olan hormonları salgılar. Tiroid hormonları büyüme ve gelişmede önemli rol oynar. İyot ise tiroid hormonları için esas bir bileşendir. Gebe kadınlar ve küçük çocukların iyot eksikliği yönünden daha riskli gruplardır. İyot eksikliğinin bebek ve çocuklardaki sağlık sonuçları çok iyi bilinmektedir. İyot eksikliği bebek ve çocuklarda beyin hasarı ve zekâ geriliğine neden olmaktadır" denildi.

        Açıklamada, "İyot eksikliğinin hastalıklara neden olduğu en yaygın ve bilindik klinik tablolardan biri de guatr hastalığıdır. Bu durum tiroid hormonlarının üretimindeki bozulmayla oluşur. Ayrıca gebe kadınlarda iyot eksikliği nedeniyle düşük, ölü doğum ve düşük doğum ağırlığı daha sık görülmekte ve doğan çocuklarda da 'kretenizm' denilen hastalık görülebilmektedir" denildi.

        Dünyada 18 milyon bebeğin, annenin iyot eksikliği yüzünden zihinsel engelli olarak doğduğu aktarılan açıklamada, 38 milyon bebeğin ise iyot eksikliği riski yüz yüze olduğu kaydedildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        NATO toplantısında itidal çağrısı
        NATO toplantısında itidal çağrısı
        Netanyahu: Gazze Savaşı uzun olacak
        Netanyahu: Gazze Savaşı uzun olacak
        İsrail Lübnan sınırında Hizbullah'a ait hedefleri vurdu
        İsrail Lübnan sınırında Hizbullah'a ait hedefleri vurdu
        İsrailli komutandan "Başarısız olduk" itirafı
        İsrailli komutandan "Başarısız olduk" itirafı
        Gazze için bayraklar yarıya indirildi
        Gazze için bayraklar yarıya indirildi
        Biden'a savaş hukuku sorusu: Yanıt vermedi
        Biden'a savaş hukuku sorusu: Yanıt vermedi
        Taksiciyi bıçakla öldürmüştü! Cinayetin nedeni ortaya çıktı!
        Taksiciyi bıçakla öldürmüştü! Cinayetin nedeni ortaya çıktı!
        Okan Buruk'un derbi 11'i netleşiyor!
        Okan Buruk'un derbi 11'i netleşiyor!
        Rezidanstaki işkence davasında cezalar açıklandı!
        Rezidanstaki işkence davasında cezalar açıklandı!
        Yapay zeka fabrikaları kuracak
        Yapay zeka fabrikaları kuracak
        Özel halk otobüsü öğrenciyi almadı!
        Özel halk otobüsü öğrenciyi almadı!
        "Sıfırdan başlamak..."
        "Sıfırdan başlamak..."
        Vahşet perdesi aralandı! Başına taşla vurmuş! 3 kez kontrol etmiş!
        Vahşet perdesi aralandı! Başına taşla vurmuş! 3 kez kontrol etmiş!
        Gram altında yeni rekor
        Gram altında yeni rekor
        İstanbul'da otel işletmecisi ve arkadaşına kanlı pusu!
        İstanbul'da otel işletmecisi ve arkadaşına kanlı pusu!
        DNA analiziyle yapıldı... İşte Selçuklu sultanları!
        DNA analiziyle yapıldı... İşte Selçuklu sultanları!
        'Rocky'nin kayınçosu hayatını kaybetti
        'Rocky'nin kayınçosu hayatını kaybetti
        "G.Saray yarım saatte sonuca gitmek ister"
        "G.Saray yarım saatte sonuca gitmek ister"
        "Hamile değilim"
        "Hamile değilim"
        "Onları kandırdığımı düşündüler"
        "Onları kandırdığımı düşündüler"
        Habertürk Anasayfa