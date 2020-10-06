"İyilik yolu"nda şehit düşen Kızılay personelinin hayatı belgesel oluyor

AA

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık ve yöneticilerin önerisiyle, şehit Kıdıman'ın hatıralarının yaşatılması amacıyla hazırlanan "İyilik Yolunda" başlıklı belgeselin çekimleri Düzce'de başladı.

Türk Kızılay Kurumsal İletişim Direktörlüğünce hazırlanan belgeselde, Kızılay El-Bab Sevgi Mağazası'nda çalışan Kıdıman'ın, Düzce'deki ailesi, iş arkadaşları ve yakın çevresindeki insanlarla görüşülüp hatıralarına yer verilecek.

Belgesel, Kıdıman'ın bölgeye "iyilik" amacıyla gönüllü gitmesinden esinlenerek bu temayla hazırlanıyor. Belgesel, Kıdıman'ın şehit düştüğü El-Bab bölgesinde de çekim yapılarak yayına hazır hale getirilecek.

- "Olayı haber aldığımızda adeta yıkıldık"

Türk Kızılay Kurumsal İletişim Direktörlüğü prodüktörü Fatih İşçi, olayı haber aldıklarında adeta yıkıldıklarını söyledi.

Elim bir terör saldırısında şehit verdikleri arkadaşlarının adını yaşatmak için geniş kapsamlı belgesel hazırladıklarını anlatan İşçi, "Kurumumuz ve Genel Başkanımızın da öngördüğü gibi Mehmet Arif Kıdıman kardeşimizin belgeselini yapma fikriyle yola çıktık. Ailesinin de yaşadığı bölgeden, Düzce'den çekimlerimize başladık." dedi.

İşçi, Kıdıman'ın birçok kişinin hayatına dokunduğunu vurgulayarak, "Birçok insanın yardımına koşmuş bir arkadaşımız. Zaten son olarak Suriye'de yardıma muhtaç insanların acısını dindirmek için çalışma yaparken şehit oldu. Biz de onun hayatına dokunmak ve hatıralarını yaşatmak için hikayesini anlatma yoluna gittik." diye konuştu.

- "Bu acıyı da anlatmak bize düştü"

Türk Kızılay Kurumsal İletişim Direktörlüğü iletişim uzmanı Özgür Altınay ise Kıdıman'ın şehit edilmesini "insanlığa darbe vurulmuş" olarak algıladıklarını söyledi.

Kendisinin de sürekli bu ve benzeri alanlarda görev yaptığını belirten Altınay, bu olayın tüm insani yardım kurumları için son kayıp olmasını temenni etti.

Altınay, gittikleri bölgelerde insanların acılarına ortak olmaya çalıştıklarını kaydederek, "İnsanların dertlerini bir şekilde anlatmaya çalışıyoruz. Ama bu sefer anlatacağımız acı, ne yazık ki kendi acımız oldu. Bir çalışma arkadaşımız hain bir saldırı sonucunda Hakk'ın rahmetine kavuştu. Bu acıyı da anlatmak bize düştü. Bu ağır bir yük ve sorumluluk. Elimizden geldiğince sevenlerinin zihninden Kıdıman kardeşimizi anlatmaya çalışacağız. Umuyoruz ki hatırasını yaşatacak bir ürün ortaya çıkaracağız." ifadelerini kullandı.

Çekimlerin ilk kısmını bitirdiklerini dile getiren Altınay, çalışmayı tamamlayıp kalıcı bir eser ortaya çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

- "Ağabeyimden bize kalan çok şey var"

Şehit Kıdıman'ın kardeşi Işıl Kıdıman Sevindik ise acılarını kelimelerle anlatmanın mümkün olmadığını belirtti.

Ağabeyiyle gurur duyduklarını ifade eden Sevindik, "Bir şehit ailesi ve Kızılaycı ailesi gibi hareket etmeye çalıştık. Ağabeyim ve babam da olsa bu şekilde olmamızı isterdi. Kafamızı yerlerde görmek istemezlerdi. Biz de duygularımızı bastırıp kendimizi kontrol etmeye çalıştık. Ağabeyimden bize kalan çok şey var." dedi.

Sevindik, ağabeyinin iyiliksever olduğunu anlatarak, "Ağabeyim görev için gittiği Suriye'de çok mutluydu. Keyifle çalışıyordu. Güvenlik konusunda ne bizim ne de kendisinin hiçbir şekilde şüphesi yoktu. Ağabeyimle hemen hemen her gün konuşurduk. Silahsız ve savunmasız oraya yardıma giden ekibe bu şekilde yapılan saldırıyla ilgili söylenecek hiçbir şey yok maalesef." diye konuştu.