İyilik yaptı, para cezası aldı!

SHOW Haber'in özel haberine göre; İstanbul'de her gün kuşları buğdayla besleyen kadına sivil zabıta ekipleri 430 liralık çevreyi kirletme cezası kesti. Ceza karşısında şaşkına dönen Berrin Oğuz, "Sanki suç işledim." dedi. Cezayı mahkemeye taşıyacağını bildirdi.

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