İyilik yapacaktı, canından oldu

İyilik yapmak isteyen sürücü, kaza kurbanı oldu
Denizli'de, kazaya neden olmasın diye yolda gördüğü lastiği kaldırmak isteyen sürücü Celal Salar, arkadan gelen aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi
Denizli'nin Sarayköy ilçesinde dün saat 21.30 sıralarında meydana gelen olayda, kendi aracıyla Denizli'den Nazilli'ye giden Celal Salar (44), Aydın-Denizli karayolu Sarayköy Kavşağı'na yaklaştığında yolda bir lastik gördü.
Tehlike oluşturan lastiği yoldan kaldırmak için aracını park eden Celal Salar'a, lastiği yolun dışına atmaya çalıştığı esnada aynı istikametten gelen araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle Salar yola savruldu.
İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekibinin kontrolünde Salar'ın hayatını kaybettiği belirledi. Celal Salar'ın cansız bedeni, kaza yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Kazaya karışan araç, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.