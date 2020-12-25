"İyilik melekleri" Salih amcanın aracı için de seferber oldu

AA

Bir süre önce ailesi ile Kovid-19 hastalığını yenen 66 yaşındaki Aykut, midibüsünün yıllık muayene gününün yaklaşması, ancak kısıtlama nedeniyle evinden çıkamaması üzerine Vefa Sosyal Destek Grubu'ndan yardım istedi.

Kırklareli Valiliği bünyesinde kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu Koordinatörlüğü bunun üzerine Salih amcanın midibüsünün muayene işlemlerini gerçekleştirmesi üzerine iki gönüllüyü görevlendirdi.

Aykut'un yaşadığı Karahıdır Mahallesi'ndeki evine giden görevliler, midibüsün anahtarı ve evraklarını teslim alarak yola çıktı.

"İnşallah hayırlısıyla gidin, hayırlısıyla gelin" diyerek görevliliere teslim ettiği midibüsünün arkasından uzun süre el sallayan Salih Aykut, Vefa Sosyal Destek Grubu gönüllülerine teşekkür etti.

TÜVTÜRK Araç Muayene İstasyonu'ndaki işlemlerinin ardından midibüs yeniden Salih Aykut'a teslim edildi.

- "Devletimizle gurur duydum"

Aykut, AA muhabirine, Kovid-19 hastalığına yakalandığı günden itibaren Vefa Sosyal Destek Grubu'nun her türlü ihtiyaçlarını karşıladığını söyledi.

Bu zorlu süreçte kendilerini yalnız bırakmayan devlet yetkililerine sürekli dua ettiğini anlatan Aykut, görevliler tarafından her gün halinin, hatrının ve ihtiyaçlarının sorulduğunu dile getirdi.

Yaklaşık 15 gün önce eklem ağrıları nedeniyle yaptırdığı Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine evde karantinaya alındığını belirten Aykut, "O günden bu yana Sayın Valimiz Osman Bilgin'in göndermiş olduğu Vefa Sosyal Destek grubu her şeyimize koştu. Hem sağlığımıza, hem ihtiyaçlarımıza... Ben çok rahat ettim. Hastalığı da yendik. İyi bir süreç geçirdik." dedi.

Aykut, hastalığı yendiğini ancak kısıtlamalar nedeniyle dışarıya çıkamadığı için aracının muayenesini yaptıramadığını, bir süre düşündükten sonra çekinerek de olsa Vefa Sosyal Destek Grubu'ndan destek istediğini ifade etti.

Ekipler tarafından aracının muayenesinin yaptırıldığını anlatan Aykut, şöyle konuştu:

"Aracın muayene zamanı yaklaştığında sigorta şirketi telefon etti. Ben de Vefa Destek Grubu'na rica ederek sigortasını yatırdım. Sonra da muayenesi için randevu aldılar. Aracımı aldılar, muayenesi yaptırdılar ve bana teslim ettiler. Ayrıca şahsi ihtiyaçlarımızı da karşıladılar. Bu süreçte her türlü desteği gördüm. Devletimizle gurur duydum. Allah hepsinden razı olsun."

- "Yaşlılara, bakıma muhtaç olanlara, herkese yardım ediyoruz"

Vefa Sosyal Destek Grubu gönüllüsü Duygu Kuşçu ise salgın nedeniyle gece gündüz demeden vatandaşların yardımına koştuklarını anlattı.

Aykut'un da bazı ihtiyaçlarını giderdikleri için mutlu olduklarını vurgulayan Kuşçu, "Vefa Destek Grubu olarak Salih amcanın ve diğer hastaların ihtiyaçlarını karşıladık. Herkese elimizden geldiğince yardım ediyoruz, mutluyuz. Gurur verici birşey. Özellikle yaşlılar, bakıma muhtaç olanlara herkese yardım ediyoruz. Hayır duasında bulunuyorlar. 'Allah razı olsun', 'İyi ki varsınız' diyorlar. İyi dilek ve dualarını alıyoruz. Onlardan da Allah razı olsun. Evlerinde olsunlar, sağlıklı olsunlar bu bize yeter." dedi.