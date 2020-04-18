"İyilik melekleri" ihtiyaç sahibi aileyi sıcak yuvaya kavuşturdu

AA

Van'da Türkiye Diyanet Vakfınca oluşturulan gönüllü ekip, derme çatma evde yaşamaya çalışan ihtiyaç sahibi aileye sahip çıkarak devletin şefkatli yüzünü gösterdi.

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı topyekün mücadelenin yürütüldüğü Türkiye'de, ihtiyaç sahiplerine yapılan yardımlar, gösterilen fedakarlıklar, birlik ve beraberlik duygularının daha da gelişmesini sağlıyor.

Türkiye Diyanet Vakfı Van Şubesinde personel ve gönüllülerden oluşan 10 kişilik ekip de ihtiyaç sahibi ailelerin barınma, gıda, giyim ve temizlik ihtiyaçlarını gidererek gönüllerine dokunuyor.

İpekyolu ilçesi Halilağa Mahallesi'nde 7 nüfuslu Çetir ailesinin elektriği olmayan evde zor şartlarda yaşadığını öğrenen gönüllüler, aileye yardımcı olmak için harekete geçti.

Yeni bir ev kiralayarak, halı, yatak, dolap, televizyon, koltuk takımı ve diğer eşyalarla döşeyen gönüllüler, aileyi de bu eve yerleştirerek sıcak bir yuva sahibi olmalarını sağladı.

- "El ele vererek sıkıntılı günler atlatacağız"

İl genelinde ihtiyaç sahibi birçok ailenin temel ihtiyaçlarını da karşılayan gönüllüler, yürüttükleri çalışmalarla insanların hayır duasını alıyor.

Ekipte yer alan İl Müftü Yardımcısı Melike Seyitoğlu Özkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüs nedeniyle ülke olarak zor günlerden geçtiklerini, el ele vererek bu sıkıntılı günlerin üstesinden gelebileceklerini söyledi.

Diyanet İşleri Başkanlığı olarak tüm mahallelerde hem 65 yaş üstü bireylerin hem de ihtiyaç sahibi tüm ailelerin yardımına koştuklarını belirten Özkan, kent merkezi ve ilçelerde Vefa Sosyal Destek Grupları bünyesinde de aktif olarak çalışma yürüttüklerini bildirdi.

İhtiyaç sahibi aileleri tek tek ziyaret ettiklerini anlatan Özkan, "İl Müftülüğümüz bünyesindeki imamlarımız bu süreçte evlerinde kendi elleriyle ekmek ve yemek pişirerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. Bunun yanında ailelerimizi manevi olarak da hiç yalnız bırakmamaya çalışıyoruz. Evleri ziyaret ederek hane halkına hem manevi hem de maddi destek oluyoruz. İhtiyaç sahiplerine el birliğiyle yardım etmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

- "Ailemizi sıcak yuvaya kavuşturduk"

"Komşusu aç iken tok yatan bizden değildir" şiarıyla çalışma yürüttüklerini anlatan Kur'an kursu öğreticisi Zeynep Aras ise arkadaşlarıyla, ihtiyaç sahiplerini tespit ederek yardım eli uzattıklarını dile getirdi.

Çetir ailesinin zor durumda olduğunu öğrenir öğrenmez çalışma başlattıklarını vurgulayan Aras, şunları kaydetti:

"Arkadaşlarımızla aileyi ziyaret ettiğimizde içler acısı bir durumla karşılaştık ve çok üzüldük. Hemen diyanet camiamızla ailenin ihtiyacı olan, yatak, baza, halı ve diğer ihtiyaçlarını karşıladık. Ailemiz için bir ev kiraladık. Evi boyadıktan sonra yeni eşyalar yerleştirdik. Ardından ailemizi bu sıcak yuvaya kavuşturduk. Bu ailemiz, yardım ettiğimiz ailelerden biri. Birçok ailemize buna benzer yardımlar yaptık."

- "Çok çaresiz bir durumdaydık"

Çocuklarıyla yeni yuvaya kavuşmanın mutluluğunu yaşayan baba Erdal Çetir de ailesine yardım eli uzatan ekibe teşekkür ederek, şöyle konuştu:

"Ayağımdaki rahatsızlık nedeniyle çalışamıyorum. Elektriği olmayan derme çatma evde yaşıyordum. Çok çaresiz bir durumdaydık. Sonra din görevlileri bana yardım elini uzattı. Gıda ve para yardımı yaptılar. Evimizi dayayıp döşediler. Sıcacık bir evimiz oldu, Allah onlardan razı olsun."