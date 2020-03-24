İyidere Belediyesi Rize bezinden yaptırdığı maskeleri ücretsiz dağıtıyor

24 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Rize'nin İyidere Belediyesi, koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, Rize bezinden yaptırdığı 5 bin maskenin dağıtımına başladı.
İyidere Belediye Başkanı Saffet Mete, Halk Eğitim Merkezi görevlilerince üretilen 2 bin maskenin dağıtımını belediye çalışanları ile ilçe merkezinde gerçekleştirdi.
Mete, gazetecilere yaptığı açıklamada, koronavirüsle mücadele kapsamında kendi imkanlarıyla önlemler almaya çalıştıklarını söyledi.
Maske arayışına çözüm için belediye olarak Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, Kaymakamlık iş birliğinde çalışma başlattıklarını belirten Mete, "Kenevirden üretilen Rize bezinden maske yapılıp yapılamayacağını araştırdık. Sağlık İl Müdürlüğü ve ilgili kuruluşlarla yaptığımız görüşmelerde Rize bezinin antibakteriyel olduğu ve yapılabileceği söylendi. Bunun üzerine çalışma başlattık." dedi.
Mete, kapalı tutulan atölyelerde kesimlerin tek kişi tarafından yapıldığına işaret ederek, "Dikimleri için Halk Eğitim Merkezindeki ablalarımız, kız kardeşlerimizin evlerine dağıtılıyor. Kontrollü olarak günlük üretimler yapılıyor. Yarın itibarı ile 5 bin maske üretmiş olacağız." diye konuştu.
İlk üretilen maskelerin dağıtımına, hanelerdeki kişi sayısına göre başladıklarını aktaran Mete, yarın akşama kadar 9 mahallede bütün dağıtımı tamamlamış olacaklarını, maskelerin günlük kullanım sonrası yıkanıp tekrar kullanılabileceğini kaydetti.
Mete, diğer ilçelerden gelen talepleri de imkanları ölçüsünde karşılamaya çalışacaklarını ifade ederek, Güneysu ilçesinden talep geldiğini, yarın itibarıyla onlar için 500 maske üreteceklerini söyledi.
Maskeleri ücretsiz dağıttıklarını dile getiren Mete, çalışmaya destek verenlere teşekkür etti.
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