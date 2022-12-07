Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem Politika

İYİ Partili vekiller, bütçe görüşmelerinde Genel Kurul'u terk etti

TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmeleri devam ederken, İYİ Partili milletvekilleri, AK Partili vekillerin konuşması sırasında salonu terk etti.

Giriş: 07.12.2022 - 13:39 | Güncelleme: ABONE OL
İYİ Partili vekiller, bütçe görüşmelerinde Genel Kurul'u terk etti
DHA

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkan Vekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 2023 yılı bütçelerini görüşmek üzere toplandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın bütçesi üzerindeki görüşmelerde önce CHP'li milletvekilleri, konuşmalarını gerçekleştirdi. Söz sırasının AK Parti'ye gelmesi üzerine AK Parti İstanbul Milletvekili Mücahit Arınç, kürsüye çıktı. Bu sırada İYİ Partili vekiller, Genel Kurul salonunu terk etti.

İYİ Parti Grup Başkan Vekili Müsavat Dervişoğlu, İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs'e dün Genel Kurul'da yumruk atan AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık'la ilgili disiplin süreci başlatılmaması durumunda AK Partili milletvekillerinin konuşması sırasında Genel Kurul'u terk edeceklerini açıklamıştı.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Erzurum'da aynı aileden 8 kişide doğalgaz zehirlenmesi şüphesi
Erzurum'da aynı aileden 8 kişide doğalgaz zehirlenmesi şüphesi
Mobilya imalathanesinde korkutan yangın
Mobilya imalathanesinde korkutan yangın
Isparta'da grip vakaları artan okulda eğitime 5 gün ara verildi
Isparta'da grip vakaları artan okulda eğitime 5 gün ara verildi
TBMM ve Adalet ile Gençlik ve Spor bakanlıklarının bütçeleri kabul edildi
TBMM ve Adalet ile Gençlik ve Spor bakanlıklarının bütçeleri kabul edildi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.