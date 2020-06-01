İYİ Partili Tatlıoğlu'ndan turizm sektörüne kredi desteği çağrısı

Tatlıoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 salgınından en fazla etkilenen sektörlerin başında yer alan turizm sektörünün sorunlarına değindi.
Sektörün 2019 yılı rakamlarıyla 34,5 milyar dolarlık bir döviz getirisi olduğunu belirten Tatlıoğlu, "Türkiye, dünyada turist sayısı olarak altıncı, turizm geliri bakımından da 11. sıradadır. Türkiye'de 4 binin üzerinde turizm işletmesi, 1 milyonun üzerinde yatak kapasitesi vardır. Yaklaşık 1,5 milyon kişi bu sektörde istihdam oluyor." dedi.
Kovid-19 nedeniyle turizm sektörünün 2020 yılında dış piyasaya kapandığına işaret eden Tatlıoğlu, tek beklentinin iç piyasa olduğunu ifade etti.
Tatlıoğlu, sektörün yaklaşık 100 milyar lira civarında kredi borcunun olduğunu, bunun 10 milyar liralık kısmının da takibe düştüğünü öne sürdü.
Turizm gelirlerinin Türkiye'nin dış ticaret açığının yarısını, cari açığının ise tamamını karşıladığına dikkati çeken Tatlıoğlu, "Bu sektörü, yara almadan ayakta tutmak zorundayız. Bu sektördeki firmaları ayakta tutmak için yatak başına 5 bin liradan az olmamak üzere işletme kredisi tahsis edilmelidir. İlk 12 ayı sıfır faizle ve ödemesiz, 36 ay vadeli bir kredi verilmelidir. Bunun kamuya bir yıllık maliyeti yaklaşık 350 milyon civarındadır. Bu maliyet hazine için ciddi bir maliyet de teşkil etmiyor." değerlendirmesinde bulundu.
Sağlık, eğitim ve güvenlik sektöründe çalışan kamu görevlilerine promosyon desteği verilmesini de isteyen Tatlıoğlu, "Bu alandaki kamu çalışanlarımıza kişi başı 250 liradan 7 gün tatil yapma imkanı verilmelidir. Verilen 250 lira da sıfır faiz ve 12 ay taksitle olmalıdır. Bu destek paketiyle hem kamu personelimizin motivasyonu sağlanmış olacak hem de piyasa canlanmış olacaktır." şeklinde konuştu.
Bugün açıklanan kredi destek paketini de değerlendiren Tatlıoğlu, bilançosunda sorun olmayan işletmelerin zaten yüzde 7 ile 9 faiz oranıyla sermaye kaynağı bulabildiğini, dolayısıyla açıklanan paketin bir kredi tanıtım paketi olduğunu ileri sürdü.
Tatlıoğlu, sermaye kaynağına daha kolay ve ucuz ulaşmasının yollarının açılması gerektiğini, açıklanan faiz oranlarının beklentilerin altında kaldığını söyledi.
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