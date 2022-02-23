İYİ Partili Sönmez cinayetinde yeni gelişme

Şaphane ilçesinde yaşayan İYİ Parti İlçe Başkanı evli ve 2 çocuk babası Mehmet Sönmez, aynı ilçede yaşayan Erdal Kanat ile Simav ilçesinde buluştu. İddiaya göre, bir süre yürüyen ikili, bankta otururken arkalarından gelen Erdal Kanat'ın oğlu Mert Can Kanat, Mehmet Sönmez’i boynundan ve karnından 3 kez bıçaklayıp, kaçtı. Erdal Kanat ise yürüyerek olay yerinden ayrıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Sönmez, hayatını kaybetti. Simav İlçe Emniyet Müdürlüğü’nce başlatılan soruşturmada, cinayet şüphelisi olduğu tespit edilen Mert Can Kanat, Uşak'taki amcasının evinde yakalandı. Baba Erdal Kanat ise Simav ilçesinde gözaltına alındı.
İFADESİNDE CİNAYETİ İTİRAF ETTİ
İfadesinde cinayeti işlediğini kabul eden Mert Can Kanat, Mehmet Sönmez ile annesi arasında gönül ilişkisi dedikoduları çıktığını belirterek "Annem ile Mehmet Sönmez arasında beraber çalıştıkları dönemde aşk yaşadıklarına dair dedikodular çıktı. Bu dedikodulardan sonra kendisinden nefret etmeye başladım. Mehmet Sönmez’in babamla sanayide buluşacaklarını öğrendim. Onları takip ettim. Bankta otururken yanlarına gidip bıçakladım" dedi.
İfadeleri alınan Mert Can Kanat ile babası Erdal Kanat, Simav Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından sevk edildiği mahkemece Mert Can Kanat 'tasarlayarak kasten öldürme', babası Erdal Kanat ise 'cinayete iştirak' suçundan tutuklandı. Soruşturma sürüyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!