İYİ Partili Özdağ: "Ülkemizi uçuruma sürükleyen sığınmacı politikasına seyirci kalmayacağız"

Özdağ, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de kayıtlı 3,8 milyon Suriyeli bulunduğunu, ülkedeki toplam Suriyeli sayısının 5,3 milyon olduğunu söyledi.
Türkiye'nin Suriyeliler için 2011-2019 arasında harcadığı paranın resmi verilere göre 58 milyar dolar olduğunu ifade eden Özdağ, Suriye'nin kuzeyine yapılan yardımlar, askeri harcamalar ve Rusya'ya ait uçağın düşürülmesinden sonra uğranan ekonomik kayıp dahil edildiğinde ekonomik yükün 80 milyar doların üzerinde olduğunu öne sürdü.
İYİ Parti'nin Suriyelilerin ülkesine dönmesine ilişkin bir plan ortaya koyduğunu anlatan Özdağ, sığınmacıların Türkiye'de kalmasını isteyenlerin kendilerine saldırdığını iddia etti ve halkı Suriyelilere karşı kışkırtmakla itham edildiklerini belirtti.
Bir gazetenin, Hatay'da iki Suriyelinin dövülmesiyle ilgili olarak kendilerini hedef gösterdiğini öne süren Özdağ, Hatay'daki olayın Suriyeli Arap gençlik grubu ile Hatay'ın yerlisi Arap gençlik grubu arasında yaşandığına dikkati çekti.
Suriyelilerin Türkiye'de kalma süresi uzadıkça bu tür olumsuzluklar ve provokasyonların yaşanabildiğini vurgulayan Özdağ, şöyle devam etti:
"Gaziantep'te askerden dönen Necati Bağcı'nın, İstanbul'da İsmail Bayar'ın Suriyeliler tarafından bıçaklanarak öldürülmesinden kim sorumlu? Biz provokasyon olmasın diye bu kardeşlerimizin cenazelerine bile gitmedik. Bizim gösterdiğimiz sorumluluğun binde birini göstermeyen çevrelerin konuşmaya hakları yoktur. Kim 'Suriyeliler vatanlarına dönmesin, vatandaşlık verelim' diyorsa, emperyalizmin Suriye'nin kuzeyinde Kürdistan kurma projesinin yerli iş birlikçisidir. Ülkemizi uçuruma sürükleyen sığınmacı politikasına seyirci kalmayacağız. Suriyelilerin vatanlarına dönmesi için ortaya koyduğumuz programı hayata geçirmek için gereken her çalışmayı yapacağız. Milli kimliği zayıf, vatan sevgisi cılız olanlar vatanlarını paylaşmakta hevesli olabilirler. Biz vatanımızı kimseyle paylaşmamakta kararlıyız."
Ümit Özdağ, bir soru üzerine, İstanbul Sözleşmesi'nden çekilinmemesi gerektiğinin altını çizerek, "Bu konuda küçük, sesi çok çıkan azınlık var ama memnuniyetle görüyorum ki AK parti içinde de büyük çoğunluk sözleşmenin kaldırılmasına karşı. Bu olumludur." ifadesini kullandı.
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