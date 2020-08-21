İYİ Partili Ergun'dan "Plaj ve koyların işletme hakkının, ihalesiz MUÇEV'e verildiği" iddiası

Ergun, İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar ile Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Muğla'ya Hizmet Vakfı ve Türkiye Çevre Koruma Vakfı ortaklığında kurulan MUÇEV'e yönelik iddialarda bulundu.
MUÇEV'in, Akyaka, Ölüdeniz, Datça, Bodrum, Fethiye ve Muğla'nın pek çok farklı noktasındaki plajların, koyların, iskelelerin işletme hakkını ihalesiz aldığını, bu yerleri farklı şirketlere kiraladığını veya işleterek gelir elde ettiğini savunan Ergun, elde edilen gelirlerin hangi kamusal amaçlar için kullanıldığının kamuoyuna açıklamasını istedi.
"Şirketin faaliyetlerini vergiden muaf yürüttüğünü" öne süren Ergun, iktidarın bu şirkete yönelik tüm bilgileri kamuoyuyla paylaşması gerektiğini söyledi.
Ergun, bu şirketin, Millet İttifakı'nın seçim kazandığı illerin kıyılarını işlettiğini, Cumhur İttifakı'nın yönettiği illerde işletme hakkının belediyelere bırakıldığını ileri sürerek, "Danıştay, Muğla 2. İdare Mahkemesinin MUÇEV'e ihalesiz işletme hakkı devrinin hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle verdiği 'işletme protokolünün iptali kararı'nı onamıştır. Dolayısıyla bu karar MUÇEV'e yönelik ihalesiz işletme hakkı devir işlemleri için tüm Türkiye çapında emsal teşkil etmesi gerekir. Ancak MUÇEV işletme haklarını ihalesiz devraldığı bu yerleri özel şahıs veya şirketlere son derece fahiş ücretlerle kiralamaktadır." diye konuştu.
Bir gazetecinin, AK Parti ve MHP'nin yerel yönetimlere yönelik bir düzenleme hazırlığında olduğunu belirterek görüşlerini sorması üzerine Ergun, "İktidarın, yerel yönetimlerin gelir kaynaklarını kısıtlamaya yönelik bir hazırlık içinde olduğunu biliyoruz." dedi.
Bedri Yaşar da aynı soru üzerine, iktidarın, mevzi kaybettikçe yeni mevzileri nasıl kazanacağının hesabını yaptığını ileri sürdü.
"Seçim barajının düşürüleceği" yönündeki söylemlerin anımsatılması üzerine ise Yaşar, "Bunların tamamı iktidarın irtifa kaybettiğine delalettir. 'Seçimi nasıl kazanırız'a yönelik faaliyetleridir." değerlendirmesinde bulundu.
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