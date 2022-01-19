İYİ Partili Erdem: Millet kimi isterse onu aday gösteririz

Habertürk'ten Mahir Kılıç'a açıklamalarda bulunan İYİ Parti'nin Hukuktan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, siyasetin sıcak gündemiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Erdem'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

"ÖNEMLİ OLAN İSİM DEĞİL, İLKELERİMİZ BELLİ, DEVA VE GELECEK PARTİSİ'NE KAPILARIMIZ AÇIK"

Millet İttifakı'nın genişlemesine arzu ederiz ama meselenin isim sorunu olduğunu düşünmüyorum. Millet İttifakı kolay kurulmadı, Milet İttifakı arkasında kazanılan seçimler var. Millet İttifakı'nda Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in ve Sayın Kılıçdaroğlu'nun ciddi emeği var. İki lider arasındaki nezaket, insani nezaket ve akılla 25 sene sonra yeniden muhalefet adayları İstanbul ve Ankara belediye başkanlığı kazanıldı. Bu emeğin de bir isim için göz ardı edilmesini ben doğru bulmuyorum. Millet İttifakı ya da Demokrasi İttifakı isim önemli değil. Dolayısıyla Millet İttifakı'na diğer muhalefet partilerinin katılmasının halk nezdinde de olumlu olacağını düşünüyorum. İlkelerimiz belli bu çerçevede DEVA ve Gelecek Partisi'ne kapılarımız sonuna kadar açık.

"MİLLET KİMİ İSTİYORSA ONU ADAY GÖSTERECEĞİZ"

Milletin kimi arzu ettiğine bakacağız bizim açımızdan esas olan bu. Çok ilkeli bir partiyiz ilkelerden hareket eden bir partiyiz. Millet kimi istiyorsa onu aday gösterelim ki Millet İttifakı'nın adayı cumhurbaşkanı seçilsin. Bunu kamuoyu araştırmaları ve anketler gösterebilir. Bizim bakımımızdan ismi geçen tüm adaylar son derece saygın her biri cumhurbaşkanlığı yapabilecek adaylardır isimlerdir. Dolayısıyla millet kimi istiyorsa onu aday göstereceğiz bunun sebebi de halkın iradesine olan saygımız.

"ERDOĞAN HUKUKEN HAZİRAN 2023'TE CUMHURBAŞKANI ADAYI OLAMAZ"

Hukuken adaylığına engel var. Anayasa açık söylüyor bir kişi iki kereden fazla cumhurbaşkanı seçilmez. Sayın Cumhurbaşkanı bir kez cumhurbaşkanı seçildi sonra bir kez daha seçildi . Bu anayasanın açık hükmünü cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi referandumu sonrasındaki seçimlerde ikinci kez seçilmesi noktasında ona bir hak daha tanımak istiyorlarsa anayasaya ek bir geçici madde olarak koyacaklardı. O Recep Tayyip Erdoğan bu anayasa değişikliğinden sonra süresi bitince bir kez daha aday olabilmesini sağlayacaktı. 2023 haziran ayında hukuken aday olamaz. Bu hukuki engeli seçim öncesi gündeme getirdiğimizde iki şey karşımıza çıkacak. Bir Sayın Erdoğan her zamanki gibi mağdura yatacak. Sayın Cumhurbaşkanı tüm seçimleri her zaman mağduriyet üzerine kurmuştur ya ülke ya kendisi ya da Ak Parti üzerine mağduriyetle kazanmıştır. Bu mağduriyet artık korkutma politikasıdır. Ak Parti seçim öncesi bunu vatandaşa sunarak seçime girer. İkincisi YSK'nın anayasanın bu açık hükmüne rağmen "Recep Tayyip Erdoğan bu seçime giremez 3. kez aday olamaz" kararını verebileceğine inanmıyorum.

"ERDOĞAN'A ADYA OLMASINI TAVSİYE ETMEM"

Recep Tayyip Erdoğan bu kadar kötü ekonomi varken, millet inim inim inlerken, enflasyon halk tarafından yüzde 82 iken, elektriğe yüzde 127 zam varken, vatandaş her gün dünyanın en pahalı akaryakıtını doğalgazını evinde iş yerinde kullanırken hangi yüzle Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olacak. Ben Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a cumhurbaşkanı adayı olmasını tavsiye etmem ki zaten kesinlikle kaybedecek.

"İBB'YE TEFTİŞİN TEK NEDENİ CUMHUR İTTİFAKI'NIN SEÇİMLERİ KAYBEDECEĞİNİ GÖRMESİ"

Bunun tek nedeni var Ak Parti'nin Cumhur İttifakı'nın önümüzdeki seçimleri kesinlikle kaybedeceklerini görmesi. Her gün Türkiye ekonomisi kötüye gidiyor zamlar vatandaşı çileden çıkarmış durumda. Vatandaş haklı olarak isyan ediyor. Ak Parti seçimleri kazanamayacağı için senelerden beri yaptığı taktiği uyguluyor: vatandaşı korkutma ve bölmek, muhalefeti düşmanlaştırarak, terörize etmeye çalışarak seçmen gözünde itibarsızlaştırmaya çalışmak ve iktidarını sürdürmek. Biz İstanbul seçimlerde ne gördük ? Seçmenin oyları Ak Parti lehineyse millet iradesi kıymetliymiş. Millet oyları muhalefete giderse Ak Parti tüm ilkesizliği ile kendi koltuğunu düşünen siyaset yapma üslubuyla millet iradesini hiçe sayabiliyor. He yaptı millet 800 bin oy farkla İmamoğlu'nu yeniden seçti bu bir tokattır.

"CESARETLERİ VARSA İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NE KAYYUM ATASINLAR"

İmamoğlu ne dedi "Metro finansmanı hazır aylardır imza bekliyoruz." Bu tür projelerde artık son karar verici cumhurbaşkanlığı. Siz yerel yönetime vatandaş size oy vermedi muhalefete oy verdi diye belediye başkanını adeta düşmanlaştırdığınızda onun halka hizmetini engellediğinizde bu eziyeti vatandaşa yapıyorsunuz, 20 milyon İstanbul seçmenine yapıyorsunuz. Önümüzdeki genel seçimlerde ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhur İttifakı seçimi kaybedecek Cumhur İttifakı adayı cumhurbaşkanı seçilmeyecek. Bunu bildikleri için yine hep bildik politika. Cesaretleri varsa İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atasınlar. Milletin oyuna nasıl sahip çıktığını öğrenememişler. Öyle bir şey yaparlarsa bu kez Osmanlı tokadı yemezler öyle yumruk yerler ki yerden kalkamazlar. Varsa cesaretleri böyle hukuksuz kabulü mümkün olmayan tüm vatandaşların lanetleyeceği bir yönteme başvursunlar hodri meydan diyorum bu Ekrem İmamoğlu'na yapılan saldırı değil, bu hareket 20 milyonluk İstanbul seçmenine demokrasi ve hukuka saldırıdır.