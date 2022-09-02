İYİ Partili Erdem'in makam aracının çarptığı kadın öldü

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem'in makam şoförlüğünü yapan Murat Aydemir (49), kullandığı ciple Eskişehir-Bursa karayolunda yolun karşısına geçmek isteyen Yüksel Tekin (51) adlı kadına çarptı.

Tekin, hayatını kaybederken araçta bulunan Bahadır Erdem kazayı yara almadan atlattı. feci kazanın ardından sürücüsü Aydemir gözaltına alındı.

Kaza, gece saatlerinde Eskişehir-Bursa karayolu 4'üncü kilometresinde meydana geldi. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem'in makam şoförlüğünü yapan Murat Aydemir yönetimindeki 34 UN 1817 plakalı cip, yolun karşısına geçmeye çalışan Yüksel Tekin'e çarptı.

Ağır yaralanan kadın, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. DHA'nın haberine göre; Tekin, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kaza sırasında araçta olan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem yara almazken, makam şoförü Murat Aydemir jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.