İYİ Partili Coşkun'dan İbrahim Özkan açıklaması

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İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Coşkun, İBB Grup Başkanvekili İbrahim Özkan'ın istifasının kendisi tarafından istendiğini açıkladı. Özkan'ın tekrar aynı göreve seçilmesi hakkında sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Coşkun, "İYİ Partimizin İBB Grup Başkanvekilinin istifası, dün bir araya geldiğimiz bir toplantının ardından bizzat şahsım tarafından istenmiş ve İbrahim Özkan da bu doğrultuda görevinden istifa etmiştir. Buna rağmen bazı İYİ Parti İBB Meclis üyelerinin, bilgim dışında ve teamüllere aykırı olarak kendisini yeniden Grup Başkanvekili seçmesi kabul edilemez. Bu doğrultuda, bu kararın altında imzası bulunan bütün İBB Meclis üyeleri 'kesin ihraç' talebiyle disipline sevk edilmiştir" ifadelerine yer verdi.

Kamuoyunun dikkatine ;



İYİ Partimizin İBB Grup Başkanvekilinin istifası, dün bir araya geldiğimiz bir toplantının ardından bizzat şahsım tarafından istenmiş ve İbrahim Özkan da bu doğrultuda görevinden istifa etmiştir.



Buna rağmen bazı İYİ Parti İBB Meclis Üyelerinin, bilgim… — Yücel Coşkun (@Yucel_Coskun) December 13, 2023