CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun isteği üzerine Akşener, İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki şirketlere yakınındaki iki ismi genel müdür olarak atadı.

İYİ Parti kurucularından Ahmet Ersagun Yücel’i İzmir Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketlerinden İZBELCOM A.Ş genel müdürü, İYİ Parti Kurucular Kurulu ve Genel İdare Kurulu Üyesi Nihal Ağca ise ÜNİBEL’e genel müdür olarak aktandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener’e en yakın isimlerden biri olan ve parti kurulduğundan bu güne kadar A takımında yer alan Yücel ile Ağca’nın atama kararı CHP’nin jestine karşılık İYİ Parti’nin önemli isimleriyle fedakarlık yaptığı bir jest olduğu belirtiliyor.

Yücel, uzun yıllar TAV Havalimanları Holding Genel Sekreterliği ve İcra Kurulu üyeliği görevlerinde bulundu.

Ağca ise İYİ Parti’nin kuruluşundan itibaren GİK üyesi olarak önemli kadın temsilcilerinden birisi olarak tanınıyor.