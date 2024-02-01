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        Haberler Gündem Politika İYİ Parti Sözcüsü Zorlu’dan 'afiş' açıklaması

        İYİ Parti Sözcüsü Zorlu’dan 'afiş' açıklaması

        İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, seçim kampanyası için hazırlanan afişlerin şirketle anlaşma yapmalarına rağmen asılmamasına ilişkin, "Şirket bize afişlerin, sloganların bu haliyle kullanılmasına izin verilmediğini söyledi. Bunun siyasal rekabetle, demokrasiyle hiçbir alakası yoktur. İlgili şirketten yazılı olarak bu cevabı vermesini istedik hala bir cevap yok." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2024 - 19:12 Güncelleme: 01.02.2024 - 19:12
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        İYİ Parti Sözcüsü Zorlu'dan 'afiş' açıklaması
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        İYİ Parti Sözcüsü Zorlu, İYİ Parti Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine ilişkin 17 büyükşehir, 26 il, 265 ilçe ve 38 beldede adaylarını açıkladıklarını ve diğer iller için çalışmalarının devam ettiğini bildiren Zorlu, Genel Başkan Meral Akşener'in Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümü dolayısıyla Kahramanmaraş, Adıyaman ve Hatay'da 5 Şubat'ta vatandaşlarla bir araya geleceğini söyledi.

        Zorlu, "11 Şubat Pazar günü İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde İstanbul Büyükşehir ve ilçe belediye başkan adaylarımızın tanıtımı ve proje lansmanını gerçekleştireceğiz. Ayrıca yerel yönetim başkanlığımızın koordinasyonunda Türkiye'ye yönelik lansmanımızı gerçekleştirmek üzere 24 Şubat Cumartesi günü Ankara Congresium'da vatandaşlarımızla bir araya gelmeyi planlıyoruz." diye konuştu.

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        Emeklilere seyyanen zam yapılması ve en düşük emekli maaşının en az asgari ücret düzeyine getirilmesini talep ettiklerini aktaran Zorlu, enflasyon rakamları üzerinden Türkiye İstatistik Kurumuna (TÜİK) yönelik eleştirilerde bulundu.

        Zorlu, Türkiye İşçi Partisinden (TİP) Hatay milletvekili seçilen Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin, Anayasa Mahkemesinin hak ihlali karanının yerel mahkemece uygulanmasının anayasal ve hukuki bir mecburiyet olduğunu vurguladı.

        - "Şirketten yazılı cevap vermesini istedik, hala bir cevap yok"

        Açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Zorlu, Genel Başkan Akşener'in "reklam panolarında kullanılacak seçim afişlerinin engellendiği" şeklindeki açıklamalarına ilişkin soru üzerine, parti olarak bugüne kadar birçok engellemeyle karşılaştıklarını öne sürdü.

        Zorlu, şunları kaydetti:

        "Üç büyükşehirde pazartesi itibarıyla tüm vatandaşlarımıza sunacağımız afişlerimiz bilboardlara çıkacak, bunları vatandaşlarımızın takdirlerine sunmuş olacaktık. İlgili yüklenici şirketle anlaşmamızı yaptık, sözleşmemizi yaptıktan sonra ücretimizi gönderdik. Ne olduysa o arada ilgili şirket bize geri döndü ve bu afişlerin, bu sloganların bu haliyle kullanılmasına izin verilmediğini söyledi. Bunun siyasal rekabetle, demokrasiyle hiçbir alakası yoktur. İlgili şirketten yazılı olarak bu cevabı vermesini istedik hala bir cevap yok."

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