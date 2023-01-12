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İYİ Parti Sözcüsü Prof. Dr. Kürşad Zorlu, Habertürk TV'de Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtladı. 6'lı Masa'nın çalışmaları hakkında bilgi veren Prof. Zorlu'nun açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:



"ESAS HEDEF CUMHURBAŞKANININ BAŞARILI OLMASI"

Şu anda bizim koordinasyonumuzda yürüyecek bu metin henüz netlik kazanmadı. Cumhurbaşkanlığı yardımcısı, bakanlık verilecek diye söylemek gerçekten çok erken. Bunları çalışıyoruz. 6'lı Masa 26 Ocak'ta olacak. Şu anda netleşmiş bir konu yok. Bildiğim bir şey var, İYİ Parti'nin durduğu yerden bakılınca, biz henüz bu konuları netleştirmiş değiliz, çalışma devam ediyor. Seçilecek Cumhurbaşkanının en iyi şekilde çalışması nasıl sağlanacaksa öyle olacak. Esas hedef Cumhurbaşkanı'nın başarılı olması ve Türkiye'nin hak ettiği sisteme taşıyabilmek.

"ZAMAN ZAMAN TARTIŞMALAR OLDU AMA HER ŞEY YOLUNDA DEVAM ETTİ"

30 Ocak'ta lansmanını yapacağımız çalışma bu. Sayın Davutoğlu kendi değerlendirmesini vermiş olabilir. 6'lı Masa'nın mutabakatının sağlanması gerekiyor. Burada 26 Ocak'ı beklememiz gerektiğini İYİ Parti Sözcüsü olarak söyleyebilirim. Üzerinde konuşulmuş olabilir ama kararlaştırılmadı. Burada esas olan en iyiyi bulmaksa, burada mutlaka birleşilecektir. Kimsenin şüphesi olmasın. Geçmişte de zaman zaman farklı tartışmalar oldu, ama yolunda devam etti her şey. Kendi dengesini buldu.

"TÜRKİYE VARLIK FONU KAPATILACAK, DPT KURULACAK"

Bu tür konuların kamuoyunda açıklıkla konuşulması doğru olmayabilir belki. Genelde İYİ Parti olarak buna çok dikkat ediyoruz. Metinler topluma açıklanmadan önce açıklama yapma gereğini duymuyoruz. Açıklama yapınca bir beklenti ve kanaat oluşuyor. Neler olacak derseniz bu metinde. Bir tanesini söyleyeyim mesela Türkiye Varlık Fonu'nun kapatılması, DPT'nin kurulması, Merkez Bankası'nın bağımsız ve tarafsızlığın sağlanması.

"HER PARTİNİN PROJESİ METNE YERLEŞİYOR"

Bakanlıkların sayısı ve isimleriyle ilgili de çalışma yürütülüyor. Elbette Cumhurbaşkanı bu masanın adayı olup, seçildiği takdirde dağılım olacak. Yetkiler, sorumluluk dağıtılacak. Bu parti şu kadar bakanlık alacak demem teknik olarak da etik olarak da benim bunu demem doğru değil.Eşit kavramı üzerinden konuyu derinleştirdiğinizde bir yere varmak mümkün değil. İlkesel olarak kollektif iradeyi yansıtmak adına 6'lı Masa içinde yer alan partilerin iradeleri tabii ki yansıyacak. İYİ Parti'nin 2 yıl önce geliştirdiği rüzgar gülü proje, okuldaki çocuklara sabah kahvaltısı ve öğle yemeği bizim projemiz. Bizim projemiz bu programa yerleşti. Diğer partilerin de benzer projeleri yerleşiyor. Olayı bakanlık sayısına getirdiğimizde bizden umut bekleyen milyonlarca insanımıza haksızlık yapmış oluruz.



30 OCAK KRİTİK TARİH



İYİ Parti Sözcüsü Zorlu, Mehmet Akif Ersoy'un "30 Ocak'ta Bakan, Bakan Yardımcıları açıklanacak mı?" sorusuna şu yanıtı verdi:

Seçilecek Cumhurbaşkanı, 23. Cumhurbaşkanı bu köklü sorunları çözebilecek birleştirici, tecrübe ve heyecana sahip biri olacak. Onun en rahat koşullarda çalışması esastır bizim için. Biz ilkeler üzerinden gidiyoruz. Anayasa nasıl hukuki çerçevemizi belirleyen nihai metin ise biz de yol haritası metni öyle. Yol haritası metni açıkladıktan sonra büyük ölçüde açıklığa kavuşmuş olacak. Gerçekten bu masanın kendi durduğumuz yerden kararlılıkla devam etmesini istiyoruz. Ortak ve tek adayla seçime gitmesini esas alan bir partiyiz.