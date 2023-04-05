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"Bugün TBMM Grup konuşmasında Sn. Genel Başkanımızın temsilen gösterdiği kovanlar üzerinden panikleyen siyasi iktidar, suçunu bastırmak ve ülkedeki ekonomik yangını gölgelemek için yine çarpıtma ve mağdur çıkarma seansına başvurmuştur. Oysa her şey milletimizin gözleri önündedir.

Aslında o mermi kovanlarının temsil ettiği gerçekler, ülkemizin getirildiği hazin tablonun işaret fişeğidir. Öyle ki, o kovanlar daha 30 Mart günü parti binamıza sıkılan ve üzeri yalanlarla örtülen mermilerdir. Tabi ki Ankara’nın göbeğinde katledilen Sinan Ateş’i vuran hain kurşunlardır.

Dahası, Özgecan’lar, Şule’ler, Ceren’ler…Ve şiddete maruz kalarak hayatını kaybeden kadınlarımıza atılan kurşunlardır. Ya vaktiyle göz yumduğunuz hendekler, kurulan sözde mahkemeler ve o karanlık günlerle şehadete varan evlatlarımız. İşte o canlara kıyan kahpe kurşunlardır.

Hal böyleyken bir de gerçekleri örtbas için terör örgütünün hezeyanlarından dem vurmak çaresizliğin bir ifadesidir. İYİ Parti varoldukça nerede olursa olsun terörün kökünü kazımak boynumuzun borcu, ayrıştırdığınız milleti birleştirmek ise temel ülkümüzdür."

Fotoğraf, İHA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.