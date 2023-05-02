Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem Politika

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu'dan Habertürk'e açıklamalar

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu'dan Habertürk'te Kübra Par'a açıklamalar

Giriş: 02.05.2023 - 22:04 | Güncelleme: ABONE OL
İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu'dan Habertürk'e açıklamalar
HABERTURK.COM

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu'dan Habertürk'te Kübra Par'a açıklamalar...

Zorlu'nun açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Eve, pazara girdiğimizde pazarcı oradan bağırıyor 'Bir oy Kemal'e bir oy Meral'e' diye. Sinerjinin milletimizde karşılık bulduğunu görüyoruz. Şu anda yüzde 15'in üstüne oy oranının çıktığını söyleyebilirim. Bunun adım adım devam edeceğine inanıyorum. Sahanın sesi anketlerden biraz farklı. Kayggılar, endişeler ortak. Milletimizin geleceğine bakış ortak. Bu ortaklaşmanın insanları yönlendirdiğine inanıyorum. Partiler kişilerden ötedir, üstündür. Partinin bütünsellik içinde başarıya taşınması İYİ Parti için vazgeçilmezdir. Bugün sayın Kılıçdaroğlu, iki büyükşehir belediye başkanımızla mitingler gerçekleştiriyor. Zaman zaman ortak mitingler yapılıyor. Son 5 senedir anketlerde öne çıkan hangi isim varsa bugün artık hepsi bütün. Sayın Yavaş sosyal devlet politikaları ve tarımla ilgili, sayın İmamoğlu da şehircilikle ilgili Cumhurbaşkanı yardımcısı görevinde bulunacak. Ülkemizin iki büyük şehir belediye başkanı bizzat bu inşa süreciyle görevlendiriyorlar. Bu çok anlamlı. Bu sonuçta milletimizin faydasına olacaktır. Devletimizin yaralarını sarma konusunda bize çok ciddi zaman kazandıracaktır.

Ayrıntılarg geliyor...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Yaşlı çifte otomobil çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Yaşlı çifte otomobil çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Taksim Meydanı yaya ve araç trafiğine açıldı
Taksim Meydanı yaya ve araç trafiğine açıldı
Yamaç paraşütü pilotu Rus turist kayalıklara çakıldı
Yamaç paraşütü pilotu Rus turist kayalıklara çakıldı
Otomobil motosiklete çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
Otomobil motosiklete çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.