Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem

İYİ Parti Şanlıurfa İl Başkan Yardımcısı Abdullah Tüysüz’ün aracı kundaklandı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde, İYİ Parti İl Başkan Yardımcısı Abdullah Tüysüz’ün lüks aracı, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce yakıldı

Giriş: 09.12.2022 - 23:25 | Güncelleme: ABONE OL
İYİ Parti Şanlıurfa İl Başkan Yardımcısı Abdullah Tüysüz’ün aracı kundaklandı
İHA

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde, İYİ Parti İl Başkan Yardımcısı Abdullah Tüysüz’ün aracı, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce yakıldı.

Siverek'te İYİ Parti İl Başkan Yardımcısı Abdullah Tüysüz'ün lüks aracı, Ayvanat Mahallesi’nde bulunan evinin önünde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce yakıldı. Otomobilin yandığını gören mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri çağrıldı. İtfaiye yanan araca müdahale ederken, otomobil kullanılamaz duruma geldi.

Abdullah Tüysüz, ‘Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan ve Emniyet Teşkilatından aracını yakan kişilerin yakalanmasını’ isterken, saldırının fail ya da faillerinin yakalanması için Siverek Emniyet Müdürlüğü tarafından çalışma başlatıldı.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Osmaniye'de orman yangını
Osmaniye'de orman yangını
Tanju Özcan, hakkındaki 'hakaret' davasından beraat ettiğini açıkladı
Tanju Özcan, hakkındaki 'hakaret' davasından beraat ettiğini açıkladı
HSK atama kararnamesi Resmi Gazete'de
HSK atama kararnamesi Resmi Gazete'de
Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı adayı açıklaması
Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı adayı açıklaması

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.