İYİ Parti'nin Kahramanmaraş Büyükşehir adayı Mesut Dedeoğlu oldu
24. Dönem MHP Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu, İYİ Parti'ye katıldı. Dedeoğlu'nun rozetini Genel Başkan Meral Akşener taktı
İYİ Parti Lideri Mehmet Akşener, önümüzdeki yerel seçimlerde Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adaylarının Dedeoğlu olduğunu açıkladı.
Rozet töreninde konuşan Dedeoğlu, "Kahramanmaraş’ı ayrım yapmadan kucaklayarak, halkımızın desteğiyle ve yerelde kuracağımız güçlü birliktelikle bu seçimi alacağız! Şunu iddia ediyorum AK Parti seçimde yüzde 47 almıştı. Biz birlikte bunu yüzde 35’e düşüreceğiz ve bu seçimi alacağız inşallah" dedi.