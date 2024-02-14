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        Haberler Gündem Politika İYİ Parti'nin İzmir adayları açıklandı

        İYİ Parti'nin İzmir adayları açıklandı

        İYİ Parti'nin İzmir ilçe belediye başkan adayları açıklandı. Genel Başkan Meral Akşener, İzmir ilçe adayları için genel merkezde düzenlenen törene katıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2024 - 18:34 Güncelleme: 14.02.2024 - 18:34
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        İYİ Parti'nin İzmir adayları açıklandı
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        İYİ Parti, İzmir Aliağa'da Bahadır Gültekin'i, Bayraklı'da Mehmet Erdinç Çobanoğlu'nu, Beydağ'da Yasin Kırmızı'yı, Bornova'da Uğur Uray'ı, Buca'da Suar Nezir'i, Dikili'de Önder Akşengür'ü, Foça'da Derya Kale Erdemli'yi, Karabağlar'da Gökhan Uzun'u, Karşıyaka'da Yetkin Hafızoğlu'nu, Kınık'ta Olcay Oral'ı, Konak'ta Huriye Serter'i, Menemen'de Tanzer Sucu'yu ve Narlıdere'de Feza Genişoğlu'nu aday gösterdi.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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