Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
İYİ PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ 2023 | 28. Dönem İYİ Parti milletvekili adayları kimler, hangi illerde kaç aday gösterildi?

İYİ Parti milletvekili aday listesi açıklandı! 28. Dönem İYİ Parti milletvekili adayları kimler?

14 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi hazırlıkları tamamlanıyor. İYİ Parti milletvekili aday isim listesi açıklandı. İYİ Parti, 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek 28. Dönem Milletvekili Seçimleri aday listesini YSK'ya teslim etti. Ahmet Eşref Fakıbaba Ankara 1. bölge 2. sıradan, Buğra Kavuncu İstanbul 2. bölge 1. sıradan ve eski milli futbolcu Gökhan Zan ise Hatay 2. sıradan aday olurken İYİ Parti 9 ilde aday çıkarmadı. İşte 14 Mayıs 2023 seçimleri 28. Dönem İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa İYİ Parti milletvekili aday listesi...

Giriş: 10.04.2023 - 08:04 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • İYİ Parti milletvekili aday listesi belli oldu. 14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirilecek olan 28. Dönem Milletvekili Seçimleri aday listesi İYİ Parti tarafından Yüksek Seçim Kurulu'na teslim edildi. İYİ Parti 9 ilde CHP ile ortaklığa giderek aday çıkarmadı. Alparslan Türkeş’in kızı Ayyüce Türkeş, İYİ Parti Adana 1’inci sıradan milletvekili adayı oldu. İYİ Parti eski İstanbul il başkanı Buğra Kavuncu, İstanbul 2’inci bölge 1’inci sıradan aday olurken futbolcu Gökhan Zan ise Hatay 2’inci sıradan aday oldu. İşte 14 Mayıs 2023 seçimleri 28. Dönem İstanbul, İzmir, Akara ve 81 il İYİ Parti milletvekili aday listesi...

  • İYİ PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI AÇIKLANDI

    Son dakika haberine göre İYİ Parti heyeti, milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kurulu'na sundu. İYİ Partinin 14 Mayıs'ta yapılacak milletvekili genel seçimi için Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) verdiği listede, mevcut 36 milletvekilinden 22'si yer almadı. İYİ Parti, CHP ile yaptığı liste işbirliğinin sonucu olarak 9 ilde aday çıkarmadı. 

    Listede, CHP ile uygulanan "fermuar" sistemi dolayısıyla Adıyaman, Bartın, Batman, Çorum, Düzce, Erzincan, Hakkari, Rize ve Van illerinde aday gösterilmedi. CHP'nin de Gümüşhane, Bitlis, Aksaray, Yozgat, Bayburt, Muş ve Çankırı illerinde aday çıkarmamasıyla iki parti 16 ilde ortak aday belirlemiş oldu.

  • 22 İSME YER VERİLMEDİ

    İYİ Partinin mevcut 36 milletvekilinden, Antalya Milletvekili Hasan Subaşı dışında, 35'i aday adaylığı başvurusunda bulunmuş, Aytun Çıray ve İsmail Tatlıoğlu, adaylıktan çekildiğini açıklamıştı. 27. Dönem milletvekili olup aday adaylığı için başvuran 33 isimden 22'sine listede yer verilmedi.

    Listede yer verilmeyenler şu isimlerden oluştu:

    "Mehmet Metanet Çulhaoğlu, Ayhan Erel, İbrahim Halil Oral, Durmuş Yılmaz, Feridun Bahşi, Aydın Adnan Sezgin, İsmail Koncuk, Ahmet Kamil Erozan, Orhan Çakırlar, Naci Cinisli, Arslan Kabukçuoğlu, İmam Hüseyin Filiz, Hayrettin Nuhoğlu, Ahmet Çelik, Ümit Beyaz, Abdul Ahat Andican, Zeki Hakan Sıdalı, Behiç Çelik, Bedri Yaşar, Enez Kaplan, Hüseyin Örs, Ayhan Altıntaş"

  • İYİ PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ

    İşte İYİ Parti'deki bazı adayların isimleri;

    Ayyüce Türkeş - Adana 1'inci sıra

    Bilal Bilici - Adana 2'nci sıra

    Ece Güner - İstanbul 2. Bölge 4'üncü sıra

    Seyithan İzsiz - İstanbul 3. Bölge 2'nci sıra

    Buğra Kavuncu - İstanbul 2. Bölge 1'inci sıra

    Ahmet Eşref Fakıbaba - Ankara 1. Bölge 2'nci sıra

  • Küşat Zorlu - Ankara 2. Bölge 2'nci sıra

    Turhan Çömez - Balıkesir 1'inci sıra

    Ahmet Yetim - Şanlıurfa 1'inci sıra

    Uğur Poyraz - Antalya 1'inci sıra

    Ünal Karaman - Konya 1'inci sıra

    Gökhan Zan - Hatay 2'nci sıra

    Ümit Özlale - İzmir 2'nci sıra

  • Sevinç Atabay - Bursa 1'inci Bölge 2'nci sıra

    Şenol Sunat - Manisa 1'inci sıra

    İdris Naim Şahin - Ordu 1'inci sıra

    Edip Safter Gaydalı - Bitlis 1'inci sıra

    Lütfullah Kayalar - Yozgat 1'inci sıra

    Erhan Usta - Samsun 1'inci sıra

  • İYİ PARTİ İL İL MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.