Meral Akşener ve Hüseyin Baş'tan ortak açıklama

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş'ı partisinin genel merkezinde ziyaret etti.
Hüseyin Baş, CHP ve İyi Parti'nin oluşturduğu Millet İttifakı’na katılmak istediklerini söylemişti.
Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş'ın "Beni Millet İttifakı'na alsınlar. Daha açık bir çağrı da olamaz" ifadelerine İyi Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu'dan "Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener ve İYİ Partimiz sizleri Millet İttifakı'nda görmekten mutluluk duyacaktır'' yanıtı gelmişti.
Toplantı sonrası İYİ Parti Lideri Akşener yaptığı ortak basın toplantısında şu ifadeleri kullandı:
Kendisi televizyon programında çağrıda bulundu. Bir yanda Millet İttifakı var masada. Aynı zamanda Saadet Partisi, Demokrat Parti, İYİ Parti CHP arasında ilk Millet İttifak ar. Daha sonra da 6'lı Masa var. Bu 6'lı Masa güçlendirilmiş parlamenter sisteme çalıştı. Seçimi aldıktan sonra güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçmekle ilgili milletimize söz verdik. Şimdi 6'lı Masa'da oturan genel başkanı olarak ayın 14'ünde yapacağımız toplantıya sayın Baş'ın yaptığı çağrının arka planını, gerekçelerini öğrendim ve o teklifi 6'lı Masa'ya götüreceğim. Onun için bu ziyaret gerçekleşti. Harika ağırladılar bizi. Tekrar teşekkür ederim. İnşallah her şey hayırlı olur.
BAŞ: VİZYON OLUŞTURMAK ADINA KIYMETLİ
Ben de sayın genel başkanımız Meral Akşener ablama diyeyim, bize o konfor alanını açmış oldu. Biz zaten iade-i ziyareti bekliyorduk. Ara ara iletişim kanalları üzerinden görüşüyorduk. Bize ilk refleksi gösteren parti lideri olmuş oldu. Bu konuda müteşekkiriz. Türkiye'nin demokrasisinin gelişmesi, parlamenter sisteme dönüşü. Malumunuz AK Parti ve Cumhur İttifakı Türkiye Yüzyılı vizyonunu açıklarken biz burada Türkiye Cumhuriyeti'nin yeni yüzyıl için 6'lı Masa'ya çağrıda bulunduk. Atatürk'ün milli mücadeleyi başlattığı dönemdeki mantığı hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. Türkiye'nin bütün düşünceleri bu masanın etrafında katkı sunsun. Çok mutlu olduk, memnun olduk. Türkiye'nin yarınlarına dönük güzel vizyon oluşturmak adına kıymetlidir.
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