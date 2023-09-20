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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bir dizi programa katılmak üzere İzmir'e geldi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bir dizi temas ve ziyaret için İzmir'e geldi.

Adnan Menderes Havalimanı'nda partililer tarafından karşılanan Akşener ilk olarak Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın Karşıyaka'daki anıt mezarını ziyaret etti.

Mezara çiçek bırakan Akşener, burada vatandaşlarla bir süre sohbet etti. Akşener, ardından İYİ Parti İzmir İl Binası'na geçti.