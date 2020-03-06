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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İdlib'de varılan ateşkes ile alınan kararlar hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın muhalefet partileri liderlerini bilgilendirmesini istedi.

Fox TV'de İsmail Küçükkaya'nın konuğu olan İYİ Parti lideri Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dün yaptığı görüşmeye değindi.

Akşener, görüşmeye ilişkin olarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın muhalefet partileri liderlerini anlaşmaya ilişkin bilgilendirmesi gerektiğini, bunun için de liderler zirvesi düzenlenebileceğini ifade etti.

İDLİB'DE ATEŞKES

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dün bir araya geldi. Heyetler arası görüşmeyle birlikte 5 saat 40 dakika süren görüşmenin ardından iki lider anlaşmanın detaylarını açıkladı. Buna göre, iki ülke M4 karayolunun kuzeyinde 6 kilometre ve güneyinde 6 kilometre derinliğinde bir güvenli koridor tesis edilmesinde ve M4 karayolunun bir bölümünde ortak devriyeler konusunda uzlaştı. Türkiye ile Rusya arasında varılan anlaşmaya bağlı olarak Suriye'nin İdlib kentinde ateşkes yürürlüğe girdi.