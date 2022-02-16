Akşener'den 6 partili görüşme mesajı

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin grup toplantısında konuşuyor. 6 siyasi parti liderinin güçlendirilmiş parlamenter sistem görüşmesi hakkında konuşan Akşener, "Geçtiğimiz hafta sonu Sayın Kılıçdaroğlu'nun ev sahipliğinde yaptığımız toplantı ülke gündemine oturdu. Bu heyecanın sebebi son derece açık ve nettir. Milletimiz ortak akıl için bir araya gelebilen siyasetçiler istiyor. Ben yaptım oldu anlayışından bıkan milletimiz, istişare kültürünün önemini görüyor ve bunu talep ediyor. Kurumsal anlamda ve fikren farklılaştıkları noktalar da olsa da 6 partinin bir araya gelmesi önemlidir. Biz İYİ Parti olarak bu toplantıyı önemli bir başlangıç olarak görüyoruz" dedi.

Akşener, "Son günlerde hata üzerine hata yapan, beceriksizlikte bir ekol olan bir iktidarın son çırpınışlarını izliyoruz. Her sıkıştıklarında yalana, hamasete ve kutuplaştırmaya sığınan AK Parti'nin elinde hiçbir bahanesi kalmadığını biliyoruz. Sayın Erdoğan geçtiğimiz günlerde her ayın bir önceki aydan daha iyi olacağını söyledi" diyerek sözlerine devam etti.

Akşener sözlerini şöyle sürdürdü:

"Artık demek ki Sayın Erdoğan ufukta görülen seçimin sonuçlarını görmüş. Geç gelen farkındalıktan ötürü kendisini kutluyorum. Bu farkındalık göklerden gelen kutlu kararı değiştirmeyecek. Ok yaydan çıkalı çok oldu. Yalanların son kullanma tarihi geçti, yalancılar için yatsı vakti geldi.

2016 yılında dolar 3,51 iken Sayın Erdoğan dövizleri bozdurma çağrısı yapmıştı. 2018'de Dolar 4,75 iken 'Ver yetkiyi gör etkiyi' diyerek meydan okumuştu. 2021'de dolar 18 oldu enflasyon yüzde 50'ye dayandı. Sürecin devamında doların 13'e inmesini de başarı olarak milletimize pazarlamakta tutarsızlık görmedi. Bugün dolar 13,62 lira. Sayın Erdoğan ise hala yastık altı diyor. Kur korumalı döviz hesaplarıyla milletimize dövizi ve altını bozdurma çağrısı yapıyor. Devletin tüm kaynaklarını tükettiniz, Merkez Bankası rezervlerini erittiniz hala insanların birikimine, kadınların altınlarına göz dikiyorsunuz. Madem çağrı yapacaktın, sen ve damadın Hazine'yi neden döviz ve altınla borçlandırdınız? Neden yandaşlarınıza dövizle gelir garantisi verdiniz?"

MOTOKURYELERİN SORUNLARI

Motokuryelerin sorunlarına ve zam taleplerine değinen İYİ Parti lideri Akşener, "Üniversite mezunları gençlerimiz teknoloji şirketlerinde çalışacaklarına, kendi işlerini kuracaklarına motokuryelik yapmak zorunda kalıyor. Bu gençlerimiz kelle koltukta çalışıyorlar. Can güvenlikleri olmadan çalışıyorlar. Pandemiyle birlikte e-ticaret şirketleri karlarını katladı ama bu iyileşme kuryelere yansımadı. Derhal bu konuda hukuki standart getirilmesi ve kurye kardeşlerimize sigortalı ve güvenceli çalışma ortamı getirilmesi gerekiyor. Motokuryelerin can güvenliğini tehlikeye atan aşırı iş yüküne engel olmalıyız. Çalışma saatleri de 10 saati geçmemek üzere ayarlanmalıdır. Gençlerimizin köle gibi çalıştırılmalarına asla izin veremeyiz" ifadelerini kullandı.

ELEKTRİK ZAMLARI: BİZ Mİ YAPTIK?

Elektrik faturalarına gelen zamları eleştiren Meral Akşener, "1 Ocak itibariyle zamlı elektrik faturalarıyla karşılaştık. Bu faturalar bile iktidarın gitmesi için yeterli bir sebeptir. Böyle bir zulüm olabilir mi, böyle bir zulüm zammı olabilir mi? Böyle devlet yönetilir mi? Zammı eriyen asgari ücretliler isyanda. Emekliler, mağazalar, restoranlar isyanda. Ancak Sayın Erdoğan da, milletvekilleri de isyanda. İşi gücü bırakmış, muhalefeti yaygaracı demekle meşgul. Zamları biz mi yaptık? Yalan atacağınıza çık gez gör. Bir gün Ankara'da, İstanbul'da esnaf gez de gör. Bak bakalım milletimizin gözlerinde neler var, neler göreceksin?" diye konuştu.

KDV ORANLARINDA İNDİRİM UYARISI

"KDV oranının yüzde 8'den yüzde 1'e düşürülmesini olumlu karşılıyoruz" diyen Akşener, "Bu indirim bir defalık etkidir. Ancak bu yöntemle enflasyon düşmez. Eğer enflasyonu doğuran nedenleri ortadan kaldırmazsanız, gelecek ay fiyatlar artmaya devam eder. Ekonominin dümeninde 'politika faizini etkisiz hale getirdik' diyen parlak zekalı Hazine ve Maliye Bakanı varken, enflasyonu aşağı çekmek mümkün olmaz. Enflasyonu düşürmek için mücadele timleri kuran Ticaret Bakanı işbaşındayken enflasyonu indirmek mümkün olmaz. Fantastik açıklamalarıyla piyasaları allak bullak eden, anı yaşamaya meraklı bir Cumhurbaşkanı varken enflasyonla mücadele asla mümkün olmaz" dedi.

Akşener sözlerini şöyle sürdürdü:

"KDV oranını indirdiğinizde üreticilerde KDV alacağı doğacak. Firmalara KDV iadeleri zamanında yapılmıyor, ciddi mağduriyetler doğuruyor. KDV alacağı oluşması finansman maliyetini artırıyor. KDV iadeleri biriken firmalar bunu maliyetlerine yansıtacak. Nihai ürün fiyatları yeniden artacak. Tutarsız yönetim anlayışınızla KDV indirimi nedeniyle oluşacak vergi kaybını önlemek için yarın başka ürünlere zam yapmanız mümkündür.

1, piyasanın önemli kısmını elinde tutan vergi indirimini denetleyin. 2, KDV iade alacakları olan firmaların alacaklarını ödeyin. 3, KDV indiriminden doğacak gelir kaybını önlemek için israfı bırakın sakın zam yapmayın."

"AMPULÜ BULAN ADAM ISPARTA'YI KARANLIĞA MAHKUM ETTİ"

Isparta'daki elektrik kesintisini gündemine taşıyan Meral Akşener, "Aklı ve bilimi reddeden Sayın Erdoğan şimdi de Edison'u mezarında ters döndürmeye karar verdi. Kendisi, AK Parti'den önce sadece gaz lambası ve mum olduğunu iddia etti. Modern bir hayatın birçok unsuru gibi ampulü de Sayın Erdoğan ve arkadaşları keşfetmiş. Ampulü bulan adam Isparta'yı karanlığa mahkum etti. Resmi rakamlara göre barajlar kralı Demirel'in şehri Isparta'da toplamda 113 bin 238 abone elektriksiz kaldı. Milletvekillerimizin aldığı şikayetler bu rakamın daha da büyük olduğunu gösteriyor. İktidar ne yaptı, hiçbir şey. Bir anne 2,5 yaşındaki çocuğunu ocakta su kaynatarak ısıtmaya çalışırken, iktidar mensupları '2-3 günlük sıkıntı bizleri rahatsız etmedi' diye açıklama yaptılar" dedi.

Akşener sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu arkadaşlar enerji iletim hatlarındaki yoğun hasarı, elektrik direkleri devrilince tespit edebilmişler. Isparta'da yaşanan bu utanç verici olay sırasında biz de Ispartalı vatandaşlarımızla birlikteydik. Karantinada olduğum için bölgeye gidemedim. Arkadaşlarımızla Isparta için neler yapabileceğimiz için çalıştık, çözüm önerilerimizi hazırladık. Isparta'nın bir an önce afet bölgesi ilan edilmesi için kanun teklifimizi sunduk. Kesintilerin sebeplerinin belirlenmesi, vatandaşlarımızın mağduriyetinin giderilmesi, şirketlerin ihmallerinin araştırılması için araştırma önergemizi de sunduk. Madem Isparta'mızın karanlığa hapsolmasına engel olamadınız o zaman zararlara çare olun. Kesintiler sebebiyle elektronik cihazlar hasar gördü. Bu hasarları da iktidar olarak siz karşılayın."