Akşener: 2023 gitti 1973 geldi

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin grup toplantısında konuştu. Konuşmasına Maraş katliamını anarak başlayan Akşener, "Bizim siyaset anlayışımıza göre muhalefet, iktidarın gözü kulağıdır. İktidarlar milletin ne yaşadığını bilmek zorundadır. İşte o noktada devreye muhalefet girer. İktidara eksiklerini gösterir, çözüm önerilerini sunar. Nitekim bu anlayış doğrultusunda kurulduğumuz günden bu yana çok sayıda öneri sunduk. Bazılarını duymazdan geldiler, bazılarını da kısmen de olsa yaptılar" dedi.

Akşener, "Asgari ücret konusunda da arkadaşlarımız çalıştı, önerimizi geliştirdik. İYİ Parti'nin makul siyaset anlayışı sayesinde kazanan millet oldu. Demek ki muhalefete kulak verildiğinde kıyamet kopmuyormuş. Bizim çözümlerimiz miri maldır. Bazı önemli itiraz noktalarımız ve bazı tamamlayıcı önerilerimiz var" diye konuştu.

"ASGARİ ÜCRET 3 AYDA BİR GÜNCELLENSİN"

Akşener sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yüksek enflasyon nedeniyle asgari ücret 4 ayda eriyecek. Biz 3 ayda bir güncelleme yapılmasını öneriyoruz. Enflasyon sarmalı neticesinde gelen artışlar refahı artırmaz. İktidarın yolu çok kısa süre içinde enflasyonu artırarak asgari ücreti eritir. İşe enflasyonu düşürmekle başlayın."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrikalı gençlerle yaptığı buluşmaya dikkat çeken Akşener, "Ekonomi yangın yeri, Sayın Erdoğan Mozambikli gençlerin derdine düşmüş. Memleketin meselelerine karşı takınılan şu umursamaz tavra bakar mısınız? Kendisi iki gün önce çıktı bir açıklama yaptı 'Başbakanlığım döneminde döviz rezervini 135 milyar dolara çıkardık. Sonra bir düşüş yaşandı ben o sırada yoktum, Cumhurbaşkanıydım' dedi. Aynen böyle dedi. Arkadaş, sevimli hayalet Casper misali orada değilmiş... Sayın Erdoğan o günleri geçtim, sen şimdi de buralarda değilsin. Bu kur krizinin devamı üretimde ve bankacılık sektöründe krizdir" ifadelerini kullandı.

"BU KRİZİN SEBEBİ SENSİN"

Akşener, "İş bilmez ekibinde el ele verip sebep olduğunu hayat pahalılığıyla karşı karşıya bıraktınız. Bu kafayla giderseniz Allah korusun yoklukla da karşılaşacağız. Bir inat uğruna memlekette ne ocaklar sönüyor. Gardıroptan kıyafet seçer gibi her sabah yeni bir yalan seçiyorlar. Uyguladığın sözüm ona modelle her şey kötüye gidiyorsa tartışılacak yanı yoktur. Sen faizi indirdim diye caka satarken, hızla hiperenflasyona doğru gidiyoruz. Artık ev almak, araba almak neredeyse imkansız. Şu anda tüm yatırımlar durdu, kimse önünü göremiyor" diye konuştu.

Akşener sözlerini şöyle sürdürdü:

"Doğru tedavinin ilk adımı doğru teşhistir. Bu krizin sebebi bizzat Sayın Erdoğan ve bu ucube sistemdir. İkide bir dış güçler deyip meseleden sıyrılmaya çalışma. Bu krizin sebebi bizzat sensin. Bir kere olsun yaptığın hatanın sorumluluğunu al. Ayıptır, günahtır. Damadını Hazine ve Maliye Bakanlığı'na dış güçler mi getirdi, Merkez Bankası başkanını dış güçler mi değiştirdi, 128 milyar doları dış güçler mi sattı, faiz sebep enflasyon neticedir tezini dış güçler mi yazdı, ballı kredileri dış güçler mi verdi, 5'li çetenin vergi borçlarını dış güçler mi sildi, partili cumhurbaşkanlığı sistemini dış güçler mi getirdi? İşte bunlar sebep, olanlar da sonuçtur. Ben o sırada yoktum deyip, geçemezsin. Sorumluluğunu kabul edeceksin ya ekonomiyi düze çıkaracaksın ya da hesabını millete vereceksin."

"2023 GİTTİ 1973 GELDİ"

Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat sistemin eleştiren İYİ Parti lideri Akşener, "Dolara çevrilebilir mevduat kavramını 50 yıl sonra yeniden hayatımıza soktu. 2023 hedefleri bitti, yerine 1973 çözümleri geldi. Nas var diye diye gezdi, hayatımıza yepyeni bir faiz tipini soku verdi. Gitti Türk Lirası'nı Dolar'a bağladı. Madem kur farkını ödeyecektin, döviz lobilerinin ekmeğine niye yağ sürdün? Adını faiz koysan bankalar piyasa şartlarına göre davranacaklardı. Hem faiz hem döviz lobisini milletin hazinesinden besleyeceksin. Türk milleti kobay mı, böyle devlet yönetilir mi?" dedi.

Akşener, "Artık Merkez Bankası bankalara yüzde 14'le borç veriyor, bankalar da hazineye yüzde 24 ile satıyor. İki gündür kutlama yapmasını biliyorsunuz o zaman doğalgaz ve elektrik fiyatlarını hemen düşürün. Buyurun hodri meydan."