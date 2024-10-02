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        Haberler Gündem Politika İYİ Parti lideri Dervişoğlu'ndan açıklamalar | Son dakika haberleri

        İYİ Parti lideri Dervişoğlu'ndan 'merkez siyaset' açıklaması

        İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, partisinin grup toplantısında konuştu. Dervişoğlu açıklamasında, "Merkezde durmak ülkemiz için bir zorunluluktur. Geçmişte merkez siyasetin temsil ettiği değerler milletimizin birlik ve beraberlikle ilerlemesini sağladı. Merkezin yeniden inşası makul olanın yeniden makbul hale gelmesiyle mümkündür" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.10.2024 - 10:45 Güncelleme: 02.10.2024 - 11:07
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        'Merkez siyaset' açıklaması
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        İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Dervişoğlu'nun açıklamalarından önce çıkanlar şöyle:

        "Siyasi tarihimize baktığımızda hangi ismi verirseniz verin, merkez sağ, milliyetçi sağ anlayışı milletimizin ortak değerleriyle ülkemizi yönetti. Ancak Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarında merkez siyasetin dışına itildi. Merkez siyaseti devre dışı bırakarak kendi iktidarlarını kutuplaşma üzerine kurdular. Sürekli olarak toplumu kutuplaştırıp biz ve onlar dediler. Merkezin boşaltılması toplumu birbirine yabancılaştırdı. Merkezde durmak toplumsal barışı yeniden inşa etmek demektir. Bizim çağrımız Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yok ettiği sağduyuya geri dönme çağrısıdır. Merkezde durmak ülkemiz için bir zorunluluktur.

        "BU ÇAĞRI TÜRKİYE'NİN GELECEĞİNİ DE YEŞERTECEKTİR"

        Geçmişte merkez siyasetin temsil ettiği değerler milletimizin birlik ve beraberlikle ilerlemesini sağladı. Bizim görevimiz sağlam bir zemini oluşturmaktır. Merkezin yeniden inşası makul olanın yeniden makbul hale gelmesiyle mümkündür. Benim çağrım hep birlikte hareket ederek yeni bir Türkiye'yi inşa edebilmek çağrısıdır. Bu birlik çağrısı Türkiye'nin geleceğini de yeşertecektir.

        Kutuplaştırıcı siyasetin toplumu parçalara ayıran yaklaşımının artık son bulması gerekmektedir. Yeter artık insanları ayrıştırarak kin ve nefret tohumları ekerek bu ülkenin geleceğini karartmaya çalışıyorsunuz. Huzurumuzu kaçıranlara karşı sabrımız kalmamıştır. Biz bu ülkeyi parçalara ayırmak isteyenlerin değil, birleştirmeye çalışanların yanında olacağız."

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