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İYİ Parti lideri Akşener, Saadet Partisi Lideri Karamollaoğlu’nu ziyaret etti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 6’lı masa toplantısı öncesi Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nu ziyaret etti

Giriş: 20.01.2023 - 18:29 | Güncelleme: ABONE OL
İYİ Parti lideri Akşener, Saadet Partisi Lideri Karamollaoğlu’nu ziyaret etti
Akşener'den Karamollaoğlu'na ziyaret
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İHA

İYİ Parti lideri Akşener, 26 Ocak'ta gerçekleşecek olan 6'lı masa toplantısı öncesinde parti liderleri ile görüşmeye devam ediyor.

Akşener, gün içinde gerçekleşen Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile olan görüşmesinin ardından Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nu ziyaret etti. İkilinin görüşmesi yaklaşık 45 dakika sürdü.

Akşener'in 23 Ocak Pazartesi günü de Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nu ziyaret etmesi bekleniyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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