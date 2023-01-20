Akşener'den Karamollaoğlu'na ziyaret

İHA

İYİ Parti lideri Akşener, 26 Ocak'ta gerçekleşecek olan 6'lı masa toplantısı öncesinde parti liderleri ile görüşmeye devam ediyor.

Akşener, gün içinde gerçekleşen Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile olan görüşmesinin ardından Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nu ziyaret etti. İkilinin görüşmesi yaklaşık 45 dakika sürdü.

Akşener'in 23 Ocak Pazartesi günü de Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nu ziyaret etmesi bekleniyor.