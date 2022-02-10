Akşener: Hiçbir konuda istikrar sağlanamadı

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini eleştirerek, "Türkiye bu istikrarsızlığı daha fazla taşıyamaz. Bu devlet krizini Türkiye daha fazla taşıyamaz" dedi.

İYİ Parti lideri Meral Akşener, "İYİ Kalkınma Kongresi 2. Oturumu"nda konuştu.

Akşener, "Milletimizin sesini duymazdan gelen, Cumhuriyet kazanımlarını reddeden bir garip yönetim anlayışıyla karşı karşıyayız. Devlet yönetiminde ciddiyetsizlik ve liyakatsızlığın hüküm sürdüğü, yoksulluk derinleştiği, istikrarın mumla arandığı bir gerçeğini yaşıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini eleştiren Akşener, "Bu arkadaşlar 2017 yılında Partili Cumhurbaşkanlığı Sistemini anlatırken 'İstikrar olacaktı' diyorlardı. Memleketin uçacağını, kaçacağını, Türkiye'nin şaha kalkacağını söylüyorlardı. En temel problemlerimizden biri istikrarsızlık oldu. Memleketin hayati konularının hiçbirinde istikrar sağlanamadı" ifadelerini kullandı.

"DEVLET KRİZİ DAHA FAZLA TAŞINAMAZ"

"Türkiye bu istikrarsızlığı daha fazla taşıyamaz" diyen Akşener, "Bu devlet krizini Türkiye daha fazla taşıyamaz. Bugün ülkemiz dünyada en yüksek enflasyona sahip 5 ülkeden biri oldu. Değersizleşen Türk Lirası dış ticaret açığını son 10 yılın en yüksek seviyesine çıkardı. Bu ekonomik kriz ortamında Merkez Bankası itibarsızlaştırıldı. Sanayicilerimiz günlerce elektriksiz ve doğalgazsız kaldı. Kayıtdışı istihdam artarken, asgari ücret daha birinci ayın sonunda açlık sınır altında kaldı" diye konuştu.

"2001 KRİZİNDEN DAHA DERİN"

İYİ Parti lideri Akşener, "İçerisinde bulunduğumuz bu ekonomik enkazın tek sebebi son dönemki politikalar değil. AK Parti iktidarında düşük faiz ortamına rağmen Türkiye dikkate değer büyüme hikayesi yazamadı. AK Parti iktidarındaki ekonomik büyüme, tasarruf açığı kapatılamadığı için sermaye akışlarına maruz kaldı. Kamu bankaları finansal istikrar için tehdit haline geldi. Kredi genişlemesiyle ekonomik büyüme arasındaki ilişki zayıfladı. Hem borçlandık hem büyüyemedik. Doğrudan yabancı yatırımlar çok düşük seviyelerde gerçekleşti. Bugün 2001 kriziden daha vahim bir tablo oluştu" dedi.

"Kongrenin bugünkü etabında İstikrarlı Türkiye vizyonumuzu paylaşacağız" diye Akşener kongrede konuşulacak başlıkları sıraladı. Akşener sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün iki ayrı oturumumuz olacak, ilkinde makro ekonomik istikrarı nasıl sağladığımızı anlatacağız. Bu vesileyle Türkiye'de yoksulluğu bitirmek için nasıl adımlar atacağımızdan bahsedeceğiz. Merkez Bankası'nın bağımsızlığını nasıl sağlayacağımızı anlatacağız. Rezerv kondisyonunu nasıl güçlendireceğimizden bahsedeceğiz. Kur korumalı mevduat sisteminden nasıl çıkacağımızdan bahsedeceğiz.

İkinci kongremizde ise bozulan çalışanın üzerindeki vergi yükünün artırılmasının, çarpık vergi sisteminin artık siyasi bir tercih haline geldiğini anlatacağız. Sıfır tabanlı bütçe anlayışımızı anlatacağız. Büyük yatırım projeleri için nasıl bütçe geliştireceğimizi anlatacağız. Kamu mali yönetimi vizyonumuz çerçevesinde kamu bazlı bir maliye politikasını nasıl geliştireceğimizi, tarımsal desteği nasıl sağlayacağımızı, projeye değil ranta karşı olduğumuzu anlatacağız.

Unutmayın ki, İYİ Parti'nin önceliğinde adalet var. Vizyonunda güçlü, zengin ve mutlu bir Türkiye var. Hiç merak etmeyin, biz hazırız, biz çözeriz. O sandık eninde sonunda gelecek."