Akşener'den İmamoğlu'na ziyaret

DHA

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, saat 13.00'da İmamoğlu'nu makamında ziyaret etti.



AKŞENER'E TÖREN MANGASI İLE KARŞILAMA

İmamoğlu, Akşener'i, İBB'nin Saraçhane'deki başkanlık binasının önünde tören mangasıyla karşıladı. Mangayı selamlayan Akşener, İmamoğlu ve beraberindeki partililerle belediye binasına girdi.

İMAMOĞLU, AKŞENER'E KİTAP HEDİYE ETTİ



İkilinin görüşmesi yaklaşık 45 dakika sürdü. Akşener görüşmenin ardından şeref defterini imzaladı. İmamoğlu tarafından Akşener'e Boğaziçi Yalıları kitabını hediye etti.

"BİR KAHVENİN KIRK YIL HATIRI VAR DEDİK"

Akşener, Ekrem İmamoğlu'nu makamında ilk defa ziyaret ettiğini belirterek “Başkanımızı ziyaret ettik. Makamında kahvesini içtik. Özellikle bir kahvenin 40 yıl hatırı var dedik. Kendisine başarı dileklerimizi tekrarladık. Biliyorum ki yalılar gidiyor, o tür mevzular hakkında bilgi aldık. Hem de kendisine karşı çıkarılan zorluklar var, İstanbul'a yapılacak hizmetler engelleniyor" dedi.

Fotoğraf: İHA