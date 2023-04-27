"Parlamenter sistemi konuşacağımız son seçim olacak"

Türkiye için strateji üreten, nefsini ezen, egosundan vazgeçen insanlar olduklarını ifade eden Akşener, "Biz 31 Mart seçimine kendi başımıza girmiş olsaydık x alırdık, y alırdık, z alırdık. Sonuç itibarıyla kendimizin ne olduğunu tarttırır, görürdük. Ama sonuç olarak ne Ankara ne İstanbul alınırdı. Millet İttifakı'nın iki büyük şehri kazanmasının fikir babası Sayın Koray Aydın'dır. Eylemi yapan da biziz." diye konuştu

14 Mayıs'ta 13. Cumhurbaşkanı'nın Kemal Kılıçdaroğlu olacağını söyleyen Akşener, seçmene, oy pusulasında Millet İttifakı olarak CHP ve İYİ Partinin olacağını anımsattı. Akşener, "Hani diyoruz ya 'Bir Kemal'e, bir Meral'e.' Benim adımı görmeyeceksiniz. Ama orada İYİ Partinin güneşini göreceksiniz ve 'evet' mührünü ona basacaksınız. Yani biz herhangi bir partinin logosu altında seçime girmiyoruz, hiç de öyle girmedik." dedi.

Bu seçimlerin parlamenter sistemi konuşmak adına son seçim olacağını iddia eden Akşener, "İYİ Partiyi birinci çıkaracağız, Sayın Kılıçdaroğlu'nu da 13. Cumhurbaşkanı olarak seçeceğiz." dedi.