Akşener: Türkiye ekonomi modeli çökmüştür

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin grup toplantısında konuşuyor. Ramazan mesajını paylaşan Akşener, "Ramazan pidesinin tanesi 7,5 lira oldu, sade pide 6 lira. 4 kişilik bir aile 3 sade pide yese maliyeti 540 lira. Diyanet İşleri sadakayı 40 lira olarak belirledi. 4 kişilik bir aile için 4800 lira eder. Bu da Diyanet'in belirlediği açlık sınırıdır. Açlık sınırı asgari ücretin 550 lira üzerinde.Daha bunun içinde elektrik, su, kira, yiyecek, ulaşım ve okul masrafları yok. Böyle vicdansızlık olur mu, böyle devlet yönetilir mi" dedi.

Enflasyon rakamlarını değerlendiren Akşener, "Enflasyon TÜİK'e göre bile yüzde 61,1 olarak açıklandı. Bu rakam son 20 yılın en yüksek enflasyon oranı. Afrika ülkelerinden daha yüksek enflasyon oranıyla karşı karşıyayız. İşin kötüsü gün geçtikçe her şey daha kötüye gidiyor. Market fiyatları, pazar fiyatları durdurulamıyor. Tezgahlar yanmaya devam ediyor. Üretimimiz yok olmaya devam ediyor. Nebati Bakan'ın neşesi asla bozulmuyor" ifadelerini kullandı.

DOĞALGAZ ZAMMI

"Geçtiğimiz haftayı yine zamlarla geçirdik" diyen Akşener sözlerini şöyle sürdürdü:

"AK Parti iktidarının beceriksizliğine yine şahit olduk. Doğalgaza konutlarda yüzde 35, elektrikte yüzde 44,3 ve sanayide yüzde 50 zam yapıldı. Doğalgaz fiyatları evde yüzde 101 artmış oldu. İktidar kendi yarattığı bu kriz ortamını izlerken, artan doğalgaz fiyatlarını farklı tüketicilere farklı oranda yansıtsa da bu artışlar vatandaşın cebine doğrudan etki ediyor.

ŞEKER FİYATLARI

Mesele bununla bitmiyor. Şekere de yüzde 31 zam yapıldı. Biz bu arkadaşlara ülkede şeker krizi olduğunu söyledik. Pancar üreticilerinin düştüğü çıkmazı anlattık. Daha birkaç hafta önce şeker yokluğundan bahseden vatandaşlarımızın sesini duyurduk.

Biz bu arkadaşa boşuna Bay Kriz demiyoruz. Maşallah dediği 3 gün yaşamıyor. Bizden önce elektrik yoktu dedi, elektrik zamlandı. Ramazanda et ucuzlayacak dedi, zamlandı. Zamlar için erken uyarı sistemi mübarek. Kasım sonunda yüzde 25 zam yapılan şekerin çuvalı 390 lira oldu. Bu fiyat marketler için. Bir de imalatçılar için açıklanan fiyat 11 lira. Tarım Bakanı çıktı şekerin torba fiyatını 575 liraya indirdik dedi. Özel şeker şirketine sorarsanız 625 lira diyor. 10-15 gün içerisinde şeker fiyatının 750-800 lira olacak gibi gözüküyor.

Bu işlerin polisiye tedbirlerle yürümeyeceğini anlayın. Piyasa düzenine odaklanın. Piyasayı takip edin. Türkiye ekonomi modeli çökmüş, çöp olmuştur. Faiz sebep, enflasyon sonuçtur teorisi masalı Türkiye'nin gerçekleri karşısında yenilmiştir. Nebati Bakan için ayrılık vakti gelmiştir. Bu arkadaşımıza yeni hayatında şimdiden başarılar diliyorum."

ULUSLARARASI NAKLİYECİLERİN SORUNLARI

İYİ Parti lideri Akşener, uluslararası nakliyecilerin sorunları hakkında, "Sorunlarını dile getirmemi istediler. Nakliyecilerimiz Ukrayna'daki savaş nedeniyle kapalı olan yollar, Gürcistan-Rusya hattına mahkum edilmiş, ağır kış şartları ve Rus polislerinin yaptığı ayrımcılık nakliyecilerimizi perişan etmiş. Bu tablo karşımızda Büyükelçilikle konuşarak çözüm aramışlar. Hiçbir şey olmamış. Türk nakliye sektörünün yaşadığı sorunu duyun. Rus dostlarının kardeşlerimize yaptığı bu ayrımcılığı görün" dedi.

VATANDAŞLARIN GEÇİM SIKINTISI

Bağcılar, Sultanbeyli'de yaptığı ziyaretlere ilişkin açıklama yapan Meral Akşener şunları söyledi:

"Kimsenin dikkatini çekmeden o evlere giriyoruz. Duyduğum hikayeleri paylaşabilsek herhalde herkes ağlar. 27 yaşında 2 çocuklu genç kardeşim dedi ki, 'Akşama mercimek çorbası yaptım, yanına hiçbir şey yok.' İçinde soğan, havuç, patates yoktu, sadece mercimek, tuz, su ve salça vardı. 'Bazen çocuklara makarna yapıyoruz, kasaba gidemiyoruz. Her şey kıyamet' onun sözü. 'En ucuz denilen markette bez 65 lira. Belediyenin kartı dışında bir gelirimiz yok' dedi.

Bir başka kardeşim, 'Kırmızı et alamıyoruz' diyor. Kasapların kemik sıyırdıktan sonra parçalar, tavuktan kalan parçaları aldığını söyledi. Kırmızı eti de kurbandan kurbana. '5'inci yıldan sonra hep AK Parti'ye oy verdim. Başkanlık sistemine evet deyin dediklerinde, bizi dolandıracaklarını açık bir şey söyleselerdi kim oy verirdi' dedi."

İYİ Parti lideri, "Vicdansızlığa bakar mısınız, milletimizi yokluğa, yoksulluğa mahkum edip bir de bu duruma alışmamızı istiyorlar. Sarayda sefa tam gaz devam ediyor. Artık devran değişti. İYİ Parti iktidarında milletimize reva görülen bu çileye son vereceğiz. Emeklilik planlarınızı yapmaya şimdiden başlayın. Millet iradesi İYİ Parti diyecek siz de gideceksiniz" diye konuştu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN TAVSİYELERİ

İYİ Parti lideri Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gençlere tavsiyesi hakkında şunları söyledi:

"Sayın Erdoğan'ın geçtiğimiz hafta çiftçilerle buluşmasında diyetisyen Erdoğan'ı dinlemiştik. Gençlerle olan buluşmasında ise karşımıza yaşam koçu kimliğiyle çıktı. Gençlere hayata dair hikmet dolu tavsiyelerde bulundu. 'Kağıda basılı kitapları çantanızdan eksik etmeyin' dedi. Ama gittiğim her yerde liselilerin bir talebi var. Normal kitabı bırakın, test kitaplarını dahi alamadıklarını, çok pahalı olduğunu söylüyor. Başka? 'Spora her gün düzenli vakit ayırın' dedi. Peki hem okuyup hem çalışanlar ne yapacak? 'Karşılıklı sohbeti ihmal etmeyin' dedi. Bu açıklamanın ardından çaya ve kahveye gelecek zammı bekliyoruz. Bir de 'Yakın çevrenizden başlayarak tüm şehirleriyle ülkemizi, imkanız olursa dünyayı gezin' dedi. Bunu gençlerimiz toplu ulaşım fiyatlarından dolayı şehirde gezemezken söyledi. 450 lira otobüs biletini karşılayamadığı için ailesini göremeyen gence söyledi. Dolar 14, Euro 16 lirayken söyledi. Bunu der. Ekmek yoksa pasta yiyin.

Bir insan, ülkesinin gerçeklerinden bu kadar uzak olabilir mi? Sayın Erdoğan senin bu söylediklerini ancak etrafındaki ihaleci gençler yapabilir. Eşinin, dostunun, yandaşının çocukları yapabilir. Rantçılarının çocukları yapabilir. Bol maaşlı danışmanlarının, müdürlerinin çocukları yapabilir. Bu memleketin çocukları yapamıyor. Üstelik senin yüzünden yapamıyor Bay Kriz. Masraflı tavsiyelerini kendine sakla. Gençlerimizin hayatlarını, hayallerini, enerjilerini çaldınız. İlla bir tavsiye vermek istiyorsan, 'Benim gibi olmayın' demen yeterlidir."

GENÇLERİN AKŞENER'E YANITLARI

"Sayın Erdoğan rafine zevkleriyle gerçek bir gusto olduğunu gösterip, gençlere nutuklar atadursun gerçekleri anlatayım" diyen Akşener şunları söyledi:

"Covid'in başından beri 700'ün üzerinde gençlerle bir Zoom çalışması yapmıştık. Oradan gelen çıktılar var. Şimdi yüz yüze görüşmeye geçtik. Onlar anlattı ben dinledim. 19 yaşında bilgisayar programcılığı okuyan bir genç 'Yurt dışında ekonomi daha iyi. Gençler için ülkenin geleceği diyorlar ama bu gençler kendilerini mi ülkenin geleceğini mi kurtarsın? 5 yıl sonra kendimi nerede göreceğimi bilmiyorum' diyor.

24 yaşında avukat kızımız, 'Özgürce yaşamak istiyorum. Elektrik lambalarının yanmadığı bir sokaktan geçerken korkmak istemiyorum. 2 yıl sonra bile nerede olduğumu göremiyorum' dedi.

Başka bir gencimiz, 'Hayal kuramıyoruz. Başımıza bir şey gelmemesi hayalini kuruyoruz. 5 yıl sonra özgür olmak istiyorum' dedi.

21 yaşında ekonomi bölümünde okuyan gencimiz, 'Ben öfkeli hissediyorum. Önceden problem ekonomikti, sonra politik hale gelmişti. Şu an sosyolojik bir sorun haline geldi. Hata değil, kasıtlı yapıldığını düşünüyorum' dedi. Bizlerin daha açık mücadele vermemiz gerektiği ortaya çıktı.

26 yaşındaki bilgisayar mühendisi kardeşimiz 'Babam 56 yaşında daha tatil yapmadı. Biz rahat yaşamak istiyoruz. Bizi darlamayın. Türkiye'den gitmek istenmesinin nedeni adaletle alakalı. Adalet duygusu çok örselendi. Her şey çok açık. Mesela torpili gizleme durumu yok, torpil öğünme meselesi haline geldi' dedi. Bu ahlakın içinin nasıl boşalttığının göstergesidir."

ANADOLU AJANSI'NIN 102'NCİ YILDÖNÜMÜ

İYİ Parti lideri Akşener, "Bugün 6 Nisan, Anadolu Ajansı'nın 102'nci kuruluş yıldönümü. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kurucularını anıyor, kalemleri satılık olmayan gazeteci kardeşlerimi kutluyorum. Muhteşem bir hikayeyle kurulan Anadolu Ajansı'nın geldiği duruma üzülüyoruz" dedi.