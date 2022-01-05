Akşener: Takke düştü, kel göründü

HABERTURK.COM

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında konuşuyor. Akşener yeni yıl mesajını paylaşarak başladığı konuşmasında, "Sayın Erdoğan ve ucube sisteminin elinde milletçe zorluklarla mücadele ederek bir yılı daha geride bıraktık. Her yeni yıl, yeni bir umuttur. Türkiye makus tarihini yenecek, hak ettiği huzura erecek" dedi.

"Yeni yıla zam kabusuyla girdik" diye sözlerini sürdüren Akşener, "Elektrikten doğalgaza, vergilerden harçlara yaptığı zamlarla asgari ücretlinin aldığı zammı da çarptı. Sayın Erdoğan ve arkadaşlarının dolandırıcıları bile kıskandıran anlayışı sağ olsun. Artık takke düştü kel göründü. Bu zamlar iktidarın beceriksizliğinin bir vesikasıdır. Sayın Erdoğan biz üzerimize düşeni yaptık, biz seni defalarca uyardık. Ekonominin e'sinden anlamayan insanları göreve getirdin. Nureddin Nebati'yi ekonominin üstüne meteor gibi düşürdün. Ekonomiye güven aşılayacağına herkesi dehşeti düşürecek adımları attın. Nebati kuyrukluyıldızı utanmadan gözlerindeki ışıltıdan bahsediyor. Vatandaş çarpıldıkça senin de gözlerin ışıl ışıl oluyor mu? Milletimizi enflasyona ezdirirken senin de gözlerin ışıldıyor mu Sayın Erdoğan?" dedi.

"SANDIK GELECEK, İKTİDAR GİDECEK"

Akşener, "Artık yeter, milletimize daha fazla çile çektirmeye hakkın yok. Sen istesen de istemesen de millet iradesinden kaçış yok, o sandık elbet bir gün gelecek. Ve sen tutmadığın o sözlerin hesabını vereceksin. O sandık gelecek ve bu iktidar gidecek" diye konuştu.

2021 yılında Türkiye genelinde yaptığı il ziyaretleri hakkında bilgi veren Akşener, "Ne yaparlarsa yapsınlar, hangi tezgahı kurarlarsa kursunlar biz milletimizle buluşmaya devam edeceğiz. Onların kulakları sağır, gönülleri de millete kapalı olsa da biz 2022 yılında milletin partisi olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"SAĞLIK ÇALIŞANLARI HAKLARINI İSTİYOR"

Koronavirüs pandemisi döneminde sağlık çalışanlarının haklarına değinen İYİ Parti lideri Akşener, "Sayın Erdoğan geçtiğimiz sene 'sağlıkçılara hakkınız ödenmez' dedi ve dediğini yaptı. Haklarını ödemedi. Buradan Sayın Erdoğan'a sesleniyorum; senin danışmanın gibi 5-10 maaş istemiyor. 12 bin liralık hesap da ödemiyorlar. Sadece hak ettikleri maaşı almak istiyorlar" dedi.

Akşener sözlerini şöyle sürdürdü:

"İYİ Parti iktidarında hastalar müşteri, sağlık çalışanları köle olmayacak. Sağlık çalışanlarımızı güvenceli ve kadrolu olarak tek çatı altında toplayacağız. Sağlık çalışanlarında, öğretmenlerde envai çeşit çalışma şekilleri var. Aynı işi yapıp farklı maaşlar alan insanlar var. Bu sadece işbilmezlik olamaz. Bu bilerek insanları geçim derdiyle mücadeleye mecbur edip, çok şuurlu bir tutumun sonucudur. Bunu çözmek insanlarımızı köle olmaktan çıkaracak olan da biziz.

Geçtiğimiz yıl Türkiye'yi terk eden doktorlarımızın sayısı bin 361. Biz bu sayının çok daha yüksek olduğunu biliyoruz. Göç eden doktor sayımız 25 kat artmış. Yurtdışında görev almak için hazırlanan doktorlarımızın sayısının 10 binler olduğu söyleniyor. Buradan sormak istiyorum; bu insanlarımıza, bu ailelere yazık değil mi? Bu ülkenin evlatları neden doğup büyüdükleri toprakları terk ediyorlar? Cevabını ben vereyim; senin yüzünden. Sen bu insanların hayallerini yıktın, umutlarını aldın. Sen hastaneleri bile AK Parti teşkilatlarının oyuncağı yaptın. Buradan hekimlerimize sesleniyorum; sabredin. Sayın Erdoğan ve bu ucube düzen ilk seçimlerde gidiyor."

İYİLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM SİSTEMİ

İYİ Parti lideri Meral Akşener, iyileştirilmiş eğitim sistemini tanıtarak, "Eğitim dünyaya açılan en geniş penceremizdir. Eğitim, Cumhuriyetimizin bize armağanıdır. Eğer gençler yurtdışında yaşamanın yollarını arıyorsa, çocuklar derin yoksullukla karşı karşıya kalıyorsa eğitim politikalarımızın vasatlığıdır. Geçen 20 yılda 8 kere değişen Milli Eğitim Bakanı ve 15 kez değişen sistem ile istikrarsızlığın sonuçlarını yaşıyoruz. Bugün ülkemizde fırsat eşitsizliği kronik bir hale geldi. Eğitim politikalarındaki vasatlığın önüne geçmek için iyileştirilmiş eğitim sistemini hazırladık" dedi.

Akşener sözlerini şöyle sürdürdü:

"Birinci başlık eğitimde fırsat eşitsizliği. İyi ve dengeli beslenemeyen, ailesinin durumu iyi olmayan çocuklarımız fırsat eşitsizliğiyle okulun ilk döneminde tanışıyor. Bütün çocuklarımızın içinde bulunduğu dijital uçuruma hepimiz şahit olduk. Biz İYİ Parti iktidarında 21'inci yüzyıla uygun olarak, bugün bazı çocukların sahip olduğu fırsatlara tüm çocukların sahip olduğu adil bir Türkiye inşa edeceğiz.

1.2 milyon öğrencimiz taşımalı eğitim sisteminde. Bu yüzden, İYİ Parti olarak tarımsal kalkınmada atacağımız adımlarla öncelikle kırsal bölgeleri cazip hale getireceğiz. Köy okullarını tekrar hayata geçirerek taşımalı eğitime son vereceğiz.

720 bin çocuk işçimiz var. Çocuklarımızın ellerine çekiç verilmesine izin vermeyeceğiz. Çocuk işçiliğine son vereceğiz. 12 yıllık zorunlu eğitim çerçevesinde alacağımız tedbirler ve sıkı tedbirlerle okullaşma oranını yüzde 100'e çıkaracağız.

İkinci başlık iste eğitimde kalite. Araştırmalar çocuklarımızın temel bilgi ve beceriden eksik olduğunu işaret ediyor. 5 çocuğumuzdan 1'i öğrenme yoksunu. Bir metni okuyamıyor, okuduğunu anlayamıyor. İYİ Parti olarak öğrenme yoksulluğunun önüne geçmek için ezberden beceriye, sınavdan süreç odaklı eğitime geçeceğiz. Temel eğitimin tüm kademelerinde ilgi ve becerilerini ortaya çıkacak süreç değerlendirme sistemini ortaya çıkacağız. Okullarda yöneltme ve yönlendirme kurumları ortaya koyacağız. Öğrencilerimize ilgi, yetenek ve becerilerine göre yönlendirme yapacağız.

Müfredat, araç-gereç ve fiziki mekanlar da diğer bileşenlerdir. Öğretmen ve öğrencilere her kademeye uygun sistemler sunacağız. Her okulda destek personeli ve sağlık görevlisi istihdam edeceğiz. Tüm okullar tekli eğitime geçecek. İlkokullarda yabancı dil, din kültürü, resim ve müzik branş öğretmenleri tarafından okutulacak. Tüm okullarda sınıf mevcutlarını 24 öğrenciyle sınırlayacak, derslik ihtiyaçlarını karşılayacağız. Öğretmenlere zorunlu hizmetiçi eğitimler vereceğiz.

Üçüncü başlık eğitimde denetim. Denetim sistemini baştan yapılandıracağız. Okulların kendi öz denetimlerini yapmalarını sağlayacağız. Liyakata uygun şekilde görevlendireceğimiz müfettişlerimizle her türlü eğitim kurumlarını sıkı biçimde denetleyeceğiz. Eğitim seferberliğimizi öğretmenlerimizle başlatacağız. 1 milyon nüfusu aşan illerimizde eğitim bilimleri liseleri açacağız. Eğitim fakültelerine geçişte taban puanları yükselterek başarılı öğrencilerin tercih etmesini sağlayacağız. MEB'e kanunla bağlı olacak öğretmen akademilerini hayata geçireceğiz. Öğretmen olmak isteyenlerin formasyon almasını sağlayacağız. Mesleki gelişim, sertifika programları, uzaktan eğitim gibi hizmetiçi eğitim vereceğiz.

Orta öğretimi yeniden yapılandıracağız. Teknoloji liselerini hayata geçireceğiz. Üretim içinde eğitim, eğitim içinde üretim anlayışıyla döner sermayenin gelişmesini sağlayacağız. Kurumlar vergisini yüzde 1'e indireceğiz. 200 öğrencimize 1 rehberlik öğretmeni düşecek şekilde güncelleyeceğiz.

Özel eğitime devam eden öğrencilerimizin sayısı 2 kat artmasına rağmen sorunlarımız devam ediyor. Öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği, otizm gibi sorunları olan çocuklarımızın özel eğitim sisteminin kapsamını geliştireceğiz. Bu kurumlara destek ve teşvikler vereceğiz."