Akşener: Asgari ücretin 4 bin lira olmasını öneriyoruz

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Fox TV'de İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat programına konuk oldu. Eğitim sistemini değerlendiren Akşener, "Ben okullardaki eğitim sebebiyle ben buradayım. Bu okulları açan hükümetin kendisi. Bu plansızlığı ortadan kaldıracağız. Mülakatı kaldırılacak. Hemen atamaların yapılması gerekiyor. Bunların da peyderpey yapılması gerekiyor. Devlet okullarında sanat, spor bölümleri yok. Bana diyecekler ki kaynak yok. Kaynak şurada israfı, yolsuzluğu ortadan kaldırdığınız zaman ortaya çıkan kaynaklara şaşırırsınız" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan için "dürüst buluyoruz" diyen Akşener, Nurettin Demir'in açıklamaları hakkında ise şunları söyledi:
"Yeni Bakan adayı kendisi sanırım o anlaşılıyor... Denge denetleme mekanizması ortadan kalktı her şey Erdoğan'ın tercihleri. Şimdi kuyrukları gösterdiniz. Saray ayrı bir dünyadır. Sizi vatandaştan koparır. Ayrı paralel bir dünya yaratır. Her türlü zammı pompaya yansıtmak durumunda olan bir program var. Biz Çin'i örnek alarak yola çıktık şimdi Bangladeş'e doğru ilerliyoruz. Dünyaya diyorlar ki bizde ucuz iş gücü var. Gelin buraya yatırım yapın. Burada demokrasi yok adalet yok. Ucun iş gücü sunmanıza rağmen eksikler olduğu için. Petrol zammına o o kadar şaşırdım ki Kurtuluş Savaşı yaptı! Dış güçler diyorlar, açıklayın dış güçler kim bilelim..."
13. CUMHURBAŞKANI MİLLET İTTİFAKININ ADAYI OLACAK
"13. Cumhurbaşkanı Millet İttifakı'nın adayı olacak" diyen İYİ Parti lideri, "DEVA Partisi adına ben konuşamam yeni partiler tanınmaya çalışıyorlar saygı duyuyorum. Ama ittifaka katılmayı düşünürler mi bilemem" dedi.
ASGARİ ÜCRET
Asgari ücret hakkında değerlendirmelerde bulunan İYİ Parti lideri, "Doların çıkışı, TÜİK'e rağmen yüzde 40'ların konuşulduğu bu dönemde yeniden belirlenmesi lazım. Bizim daha önceden yaptığımız çalışmaya göre 4 bin lira net ellerine geçecek rakam. 555 vergi haricinde. Dalgalanmalar tansiyon gibi. Herkes tansiyon hastasına döndü. Yeniden değerlendireceğiz tabii ki bu doların rekorundan önce yapılmış bir çalışmaydı" diye konuştu.
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