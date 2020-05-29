İYİ Parti'li Örs'ten "çay kanunu" çıkarılması çağrısı

Örs, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, bu yıl çay sezonunun koronavirüs ile mücadele edilen bir döneme denk geldiğini, çay üreticilerinin bu nedenle büyük sorunlarla karşı karşıya olduğunu belirtti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan çay alım ve destekleme fiyatının üreticide hayal kırıklığı yarattığını söyleyen Örs, "11 Mayıs'tan önce 'Ben çayımı nasıl toplayacağım?' düşüncesinde olan üretici, açıklanan fiyatı duyunca 'Ben masrafımı nasıl karşılayacağım?' derdine düşmüştür. Verilen fiyat, son yıllara baktığımızda en düşük fiyattır. Koronavirüsten dolayı ekonomik destek paketi açıklayan hükümet; çaydaki destekleme miktarını arttırmamış, önceki yıllarda olduğu gibi 13 kuruşta tutmaya devam etmiştir." diye konuştu.
Örs, bu süreçte Gürcistan'dan yevmiyeli işçi gelemeyeceğinden işgücü maliyetlerinin önceki yıllara göre katbekat arttığını da kaydetti.
ÇAYKUR'un kontenjan uygulamasını da eleştiren Örs, "ÇAYKUR, yer yer uyguladığı günlük 15-20 kilogram kontenjan ile üreticiyi özel sektöre mahkum etmiştir. Bugün itibarıyla Rize ve diğer çay bölgesinde özel sektör, açıklanan taban fiyatın çok altında 2,70 liradan çay alımı yapmaktadır. Yani bugün çay fiyatı, 2019 da açıklanan 3,03 liranın da altındadır. Özel sektör üreticilere mesaj atarak 2,70 liradan çay alımına başlandığını duyurmaktadır. Üreticinin yanında olması gereken ÇAYKUR ise her gün kontenjan miktarını düşürmektedir." ifadesini kullandı.
Bölge milletvekillerine çay üreticinin sorunlarını birlikte çözmek için çağrıda bulunan Örs, çay sektörünü içinde bulunduğu darboğazdan çıkarmak için acilen "çay kanunu" çıkarılması gerektiğini söyledi.
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