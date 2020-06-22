İYİ Parti'li Ergun'dan ÖSYM sınav ücretleriyle ilgili açıklama:

Ergun, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, ÖSYM Başkanlığınca düzenlenen sınavların ücretlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
"Son 2 yıldır Türkiye derin bir ekonomik kriz ile mücadele etmektedir. Yaşamakta olduğumuz bu kriz, dolayısıyla vatandaşlarımız son yılların en zor dönemini geçirmektedirler." görüşünü paylaşan Ergun, Türkiye'de şiddetini giderek arttıran hayat pahalılığı, işsizlik ve alım gücünde yaşanan sert düşüşün, çok büyük toplumsal trajedilerin yaşanmasına neden olduğunu savundu.
İş bulma konusunda yaşadıkları sıkıntılardan dolayı en fazla mağdur olan kesimlerin başında ise gençlerin geldiğini belirten Ergun, "Çünkü TÜİK tarafından son açıklanan mart ayı resmi işsizlik verilerine göre genç işsizlik oranı yüzde 24.6'dır. Toplam işsizlerin de yaklaşık dörtte birini üniversite mezunları oluşturmaktadır. Bütün bu sıkıntılar bir tarafta dururken, zaten ekonomik olarak ailelerine bağımlı olan gençlerimizin aileleri de çok ciddi geçim sıkıntıları çekmektedirler." ifadelerini kullandı.
- "Sosyal devlet ilkesi ile bağdaşmamaktadır"
Ergun, gençlerin, ailelerinin sınav ücretleri nedeniyle maddi açıdan yük altında kaldığını belirterek, geçen yıl Kamu Denetçiliği Kurumunun da sınav ücretlerinin pahalı olduğuna kanaat getirdiğini, fakat ücretlerde şu ana kadar bir indirim yapılmadığını söyledi.
ÖSYM'nin düzenlediği sınavlar ve bu sınavların ücretlerine yönelik bilgileri paylaşan Ergun, şöyle konuştu:
"İYİ Parti olarak ÖSYM'nin, sınavların neden bu kadar pahalı bir şekilde ücretlendirildiğini, sınav ücretlerinden elde edilen gelirlerin hangi amaçlarla kullanıldığını kalem kalem kamuoyuna açıklamasını istiyoruz. İktidarı da bu konu ile ilgili olarak duyarlı davranmaya ve gereken adımları bir an önce atmaya çağırıyoruz.
ÖSYM özel bir şirket değildir, bir kamu kurumudur ve bu sınavları yaparken de kamu hizmeti sağlamaktadır. Bir kamu kurumu olarak ÖSYM'nin gençlerimize ciddi bir yük getirecek şekilde uyguladığı mevcut politika anayasamızda ifade edilen sosyal devlet ilkesi ile bağdaşmamaktadır. Bundan dolayı ÖSYM'yi sosyal devlet ilkesi çerçevesinde faaliyet göstermeye davet ediyoruz. "
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