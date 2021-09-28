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İYİ Parti'li Buğra Kavuncu'yu darbeden şüpheliye tahliye

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'yu darbettiği öne sürülen şüpheli S.O'nun tahliyesine karar verildi

28.09.2021 - 18:58 | Güncelleme: ABONE OL
İYİ Parti'li Buğra Kavuncu'yu darbeden şüpheliye tahliye
AA

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, "basit yaralama" suçundan tutuklu bulunan S.O ile ilgili hakimliğe tahliye talebinde bulundu.

Nöbetçi Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği, Başsavcılığın "şüphelinin sabit ikametgah sahibi olduğu, soruşturmanın geldiği aşama, mevcut delil durumu itibarıyla olayın ardından delillerin toplandığı ve delilleri karartma şüphesinin bulunmadığı, cezasının alt ve üst sınırı, CMK'nın 253. maddesi uyarınca şüphelinin üzerine atılı suçun uzlaştırma kapsamında olması"na ilişkin üst yazısı, tutuklamanın tedbir oluşu ve tüm dosya birlikte değerlendirildiğinde S.O'nun tahliyesine karar verdi.

Bakırköy'de 20 Ağustos'ta bir televizyon programına katılan İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Kavuncu'yu binadan caddeye çıktığı sırada darbeden şüpheli S.O gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

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