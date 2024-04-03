İYİ Parti'li Buğra Kavuncu istifa etti

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İYİ Parti'den İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olan Buğra Kavuncu, 31 Mart 2024 Yerel Seçimler'ini yayınladığı basın açıklaması ile değerlendirdi. Kavuncu, İYİ Parti Teşkilat Başkanlığı'ndan istifa ettiğini duyurdu.

Buğra Kavuncu, seçim sonuçlarına ilişkin X hesabından açıklama yaptı:

"31 Mart yerel seçim sonuçları gösterdi ki; büyükşehirlerde yarış genelde iki parti arasında geçmiş ve seçmen istediği adaya oy vermekten çok, istemediği parti ya da aday kazanmasın diye karşındaki en güçlü adaya yönelmiştir."

İYİ Partili Akburak istifa etti “İTTİFAK SİSTEMİ OY ORANI BİRAZ DAHA AZ PARTİLERİ ERİTTİ” "Bir diğer durum ise daha önce ittifak yapılan İstanbul, İzmir, Ankara ve Adana gibi büyükşehirlerin birçoğunda parti aidiyeti neredeyse yok olmuştur. İttifak sisteminin, büyük partileri güçlendirirken oy oranı biraz daha az partileri erittiği aşikârdır. REKLAM "Katı bir ideolojik görüşü olmayan, makul ve hayatın gerçekleriyle yüzleşerek ona göre politika belirleyen, merkeze konumlanacak bir partinin varlığını devam ettirmesi için yerel yönetimlerde iddia ortaya koyması önemlidir. Aksi hâlde başka bir partinin aparatı hâline gelme riskini taşımaktadır. Seçim sonuçları bunu bir kez daha tescil etmiştir."

"PARTİM İÇİN BU SORUMLULUĞU SEVE SEVE ÜSTLENDİM" "Bilindiği üzere, partimiz genel seçimler sonrası 31 Mart yerel seçimlerine ittifaksız girme kararı almış ve tüm ülkede aday belirleme süreci başlamıştır. Bu süreçte, kamuoyuna da yansıyan bazı isimler haricinde İstanbul için adaylık talebinde bulunan olmamıştır. Parti içerisinde de bu doğrultuda bir gelişme olmayınca görev bana düşmüştür. Ben de partim için bu sorumluluğu seve seve üstlendim." "Alınan karar sonrası çalışmalarıma başladım ve daha iyi bir belediye başkanı olacağım iddiasıyla seviyeyi düşürmeden, projelerimi anlattım. Eleştirilerimi sıraladım. Hatta eleştirilerimi beğenmeyen ve yetersiz bulan da oldu, kamuoyundan dozu çok kaçırdığımı dile getiren de oldu."

“SEÇİMLERİ BEKLEDİĞİMİZİN ÇOK ALTINDA BİR SONUÇLA TAMAMLADIĞIMIZI KABUL ETMEK ZORUNDAYIZ” "Kimisi boşuna çok çalışarak kendimi hirpaladığımı kimisi ise kasıtlı olarak çalışmadığımı iddia etti. Bütün bunlara rağmen, ben partimin adını en onurlu şekilde inandığım ve doğru bulduğum şekilde ayakta tutmaya çalıştım ve mücadele ettim. Ancak seçimleri beklediğimizin çok altında bir sonuçla tamamladığımızı kabul etmek zorundayız." REKLAM "Tüm bu şartlar altında, ben de üzerime düşen sorumluluğu yerine getirerek, gerek yapılacak olan olağanüstü kongremizin daha sağlıklı ve demokratik bir ortamda yapılabilmesi, gerekse İstanbul'da aldığımız sonuçla doğrudan ilişkili olarak, 8 aydır yürütmekte olduğum Teşkilat Başkanlığı görevimden istifa ediyorum."

İSTİFA KARARINI SEÇİM AKŞAMI ALMIŞ "Özellikle parti içinde şahsıma yönelen bazı eleştirileri de cevaplamam gerekirse; seçim akşamı almış olduğum istifa kararımın, Genel Başkanımızın pazartesi günü yapacağını duyurduğu açıklamanın ardından duyurulması hususunda çalışma arkadaşlarımızla görüş birliği oluştu. Bundan ötürü de bu açıklamayı bugüne bıraktığımı ifade etmeliyim." "Başta İstanbul İl Başkanımız Yücel Coşkun olmak üzere, bu süreçte arkamda durma ve çalışma konusunda vicdanı rahat olan İstanbul il ve ilçe teşkilatımıza, bütün yol arkadaşlarıma ve özellikle İstanbul Gençlik Kolları Başkanımız Muhammet Akyüz nezdinde bütün gençlik kollarına teşekkürlerimi sunuyorum."

"Bundan sonraki süreçte, İYİ Parti İstanbul Milletvekili olarak Türk milletinin sorunlarını dile getirmeye, var gücümle Türkiye için çalışmaya devam edeceğim. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. REKLAM Buğra Kavuncu İYİ Parti İstanbul Milletvekili"